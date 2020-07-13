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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Nick Brust - Frozen In Time

13.07.2020

Nick Brust - Frozen In Time
Саксофонист и композитор Николас Бруст – типичный представитель современного поколения джазменов, людей высокообразованных, прекрасно технически подготовленных и выходящих на сцену со свежими идеямиЮ опирающимися на опыт предшественников. Для Николаса людьми, повлиявшими на становление его собственного стиля были Майкл Брекер, Джордж Коулмен, Роберт Гласпер, Курт Розенвинкель, Кенни Гарретт, Рой Харгрув… Николас окончил с отличием сначала Eastman School of Music (в 2010 году), а затем New England Conservatory в Бостоне (в 2012 году). А потом Ник поступил в самый важный университет: он переехал в Нью-Йорк и стал частью самой большой, самой интересной и самой безжалостной джазовой сцены в мире.

Свой первый ЕР Бруст выпустил в 2015 году. Позже он свои новые композиции выкладывал в основном в YouTube, и вот, наконец, подготовил к выпуску (в октябре текущего года) свой первый большой альбом Frozen In Time. Партнерами Ника в записи этого альбома стали в основном музыканты того же поколения, что и он, при этом проект получился интернациональным: пианист Туомо Ууиситало – из Финляндии, гитарист Бен Юнсон – австралиец. Альбом полностью авторский и включает пьесы, написанные в разные годы. Каждую композицию Ник снабдил своими комментариями. Из них можно узнать, что, скажем, Adversity опирается на идеи Джорджа Коулмена, а Soliloquy in F Minor была сочинена еще в 2013 году, когда Ник много слушал музыку Гласпера и Харгрува. В то же время часть композиций отражает впечатления Бруста от жизни в Большом Яблоке: Нью-Йорку посвящена стартовая Work Ahead, а Brooklyn Folk Song – рефлексия на темы первых пяти лет жизни Бруста в Нью-Йорке, когда он жил в Бруклине. Hymnal For Those In Need – это пьеса с социальной подоплекой: Ник не оригинален в своей нелюбви к Трампу и его политике.

Голос саксофона Ника богат тембральными красками, широк по диапазону звучания, а технических проблем этот музыкант, похоже, не знает. Ник в этой программе солирует много, но отнюдь не «затирает» своих партнеров – это уже опытный бэнд-лидер, знающий толк в коллективной импровизации. Словом, у Ника Бруста есть все, чтобы выдвинуться в ряды элиты современных саксофонистов. Только время покажет, произойдет ли это.

© & (p) 2020 Fresh Sound Records

9 tks / 54 mins

(Nicholas Brust – sax; Ben Eunson - g (tks 1-4, 5, 6, 9); Tuomo Uusitalo - p(tks 1-8); Josh Allen – b; Jay Sawyer - dr (tks 1-8);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США, Финляндия
музыкальный стиль
мэйнстрим

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