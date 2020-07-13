Nick Brust - Frozen In Time

Канадец из Торонто Тодд Пентни, известный в музыкальном бизнесе, как ХайФайЛо, - очень успешный продюсер. Достаточно сказать, что патронируемый им Allison Au Quartet получил за два своих альбома в 2013 и 2019 годах номинации на JUNO, ...