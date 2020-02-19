Jorge Perez-Albela - The Time is Now

Только недавно на наших страницах был опубликован обзор альбома Terra сицилийской вокалистки Сисси Кастроджованни, и вот голос Сисси вновь радует своих почитателей в треках альбома The Time is Now. Только альбом этот сделан уже не Сисси, а ее мужем, перуанским ударником и композитором Хорхе Пересом-Альбела. Для Хорхе это первая авторская работа, хотя музыкант он уже весьма опытный. Уроженец Лимы, он начал играть довольно поздно, в 16 лет, и усердно изучал афро-перуанскую музыку. В 1994 году Перес-Альбела отправился изучать джаз в Беркли и после этого много играл с ведущими джазовыми мастерами включая Марию Шнайдер, Рубена Блэйда, Данило Переса, Авишаи Коэна и многими другими, включая, разумеется, и свою супругу: Хорхе участвовал в записи Terra.
К записи The Time is Now Перес-Альбела привлек таких видных музыкантов, как пианист Тим Рэй (нашим читателям хорошо известен по многочисленным записям на Whaling City Sound), басист Джесси Уильямс или трубач Фил Гренадье. Наряду с ними в записи участвовали испанский вокалист Сантьяго Паредес и израильская саксофонистка Лихи Харуви. Среди десяти треков, составивших программу альбома, только один кавер - Raices (Ritmo De Negros)
перуанского композитора Пепе Васкеса, дающий хорошее представление об афро-перуанской музыке. Латина, естественно, правит бал в этом проекте, причем Хорхе постарался сделать программу максимально разнообразной. Здесь и настоящая бразильская самба Pra Brasil
, и лиричная и очень красивая Gratitude
, и не менее сильная, окутанная каким-то мистическим светом Viento De Los Andes
. В этом репертуаре у ударника и перкуссиониста хватает работы, но, при всем уважении и к Хорхе, и к отлично сработавшим Рэю и Уильямсу, львиную долю потенциального успеха альбома придется отдать Сисси Кастроджованни. Здесь она поет композиции мужа, поет по-испански, и делает это так здорово, что ни на каких весах не определишь, чего здесь больше – мастерства или чувства. Браво, Сисси и, конечно, поздравления Хорхе с впечатляющим фонографическим дебютом в качестве лидера.
© & (p) 2020 Manu Records
10 tks / 52 mins
(Sissy Castrogiovanni, Santiago Paredes – voc; Tim Ray – p; Jesse Williams – b; Lihi Haruvi – sax; Phil Grenadier – tp; Jorge Perez-Albela – dr, cajon, perc, voc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН