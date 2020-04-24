Dario Savino Doronzo / Pietro Gallo featuring Michel Godard - Reimagining Opera

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dario Savino Doronzo / Pietro Gallo featuring Michel Godard - Reimagining Opera



Dario Savino Doronzo / Pietro Gallo featuring Michel Godard - Reimagining Opera
Опера – музыкальный символ Италии и гордость итальянского музыкального искусства. Не удивительно, что представители других жанров итальянской музыки ищут вдохновение в творчестве оперных гениев своей родины. Удивительно другое – насколько глубоко и оригинально интегрировали оперное наследие в джаз флюгельгорнист Дарио Савино Доронцо и пианист Пьетро Галло при участии французского коллеги Мишеля Годара, играющего на редчайшем старинном духовом инструменте серпент. Проект Reimagining Opera – работа, которую нельзя не заметить в широком потоке музыкальных новинок, и о которой наверняка еще долго будут говорить и спорить. Но пока поговорим немного о его создателях.

Дарио Савино Доронцо (р. 1986) и Пьетро Галло (р.1985) работают вместе с 2014 года. У обоих музыкантов за плечами солидный академический бэкграунд и обоих объединяет любовь к импровизационной музыке. Дуэт выступал в разных странах и на самых престижных сценах, включая Карнеги Холл в Нью-Йорке. Оба прподают, а Доронцо вдобавок пишет книги по музыкологии, а также имеет дипломы инженера-строителя и саунд-дизайнера. Их старший партнер по проекту Reimagining Opera Мишель Годар (р.1960) играл в национальном оркестре Франции и ансамблях старинной музыки, а также с удовольствием экспериментировал с такими представителями авангардного джаза и этно-музыки, как Миша Менгельберг, Виллем Брекер, Кенни Уилер и Раби Абу-Халил.

Liner notes к альбому Reimagining Opera писал сам Доронцо, представив очень глубокую и интересную статью на тему конвергенции джаза и академической музыки. Я позволю себе процитировать из нее только один пассаж, на мой взгляд, полно и ясно отражающий цель этой работы: «Разборка» и «повторная сборка» произведений классического типа с изменениями и вариациями на мелодическом, гармоническом, тембровом и ритмическом уровнях дает возможность слушателю в полной мере насладиться истинной ценностью оперы, которая и сегодня продолжает нас удивлять». Музыканты собрали в программе этого альбома популярные отрывки из оперных произведений итальянских композиторов разных времен – от Клаудио Монтеверди до Джакомо Пуччини, переложив их для джазового ансамбля, состав которого необычен и для джаза: флюгельгорн, фортепьяно и серпент (Годар участвует лишь в нескольких треках, зато его перу принадлежит финальная композиция альбома Fruccia d’ali). Результат поражает уже со стартовой увертюры из «Отелло» Верди и не перестает удивлять до последней ноты трека последнего. Отдельно отмечу только сольное исполнение Галло «хита» Пуччини Nessun dorma. Я не берусь судить, что сказали бы, услышав джазовые варианты своей музыки Верди или Масканья, но вот Гюнтеру Шуллеру, создателю теории «третьего течения», синтеза джаза и академической музыки» Reimagining Opera наверняка пришлась бы по душе. Думаю, что этот альбом будет тепло принят открытым к новому людям из обоих лагерей – и джазового, и академического.



© & (p) 2020 Digressione Music

8 tks / 55 mins

(Dario Savino Doronzo – flg; Pietro Gallo – p; Michel Godard – serpent;)

Линк предоставлен Dario Savino Doronzo

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Франция
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Gary Husband & Markus Reuter - Music Of Our Times

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Германия
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка
Создателей этого альбома, думаю, представлять не надо: и Гэри Хасбэнд, и Маркус Ройтер – люди очень известные в джазовом мире и много с кем игравшие. Упомяну только, что оба музыканта входят в орбиту MoonJune и тесно сотрудничают с ...
подробнее
24.04.2020

Giorgi Mikadze - Georgian Microjamz

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Греция, Грузия, США
  • музыкальный стиль: авангард, этно-джаз
Грузинский пианист, композитор и аранжировщик Гиорги Микадзе родился в Тбилиси и получил классическое музыкальное образование на родине. Но когда музыкант отправился совершенствовать свое музыкальное образование в знаменитый колледж Беркли ...
подробнее
07.02.2020

HiFiLo - Speak Your Name

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: смус джаз
Канадец из Торонто Тодд Пентни, известный в музыкальном бизнесе, как ХайФайЛо, - очень успешный продюсер. Достаточно сказать, что патронируемый им Allison Au Quartet получил за два своих альбома в 2013 и 2019 годах номинации на JUNO, ...
подробнее
26.05.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com