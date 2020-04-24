Dario Savino Doronzo / Pietro Gallo featuring Michel Godard - Reimagining Opera
Опера – музыкальный символ Италии и гордость итальянского музыкального искусства. Не удивительно, что представители других жанров итальянской музыки ищут вдохновение в творчестве оперных гениев своей родины. Удивительно другое – насколько глубоко и оригинально интегрировали оперное наследие в джаз флюгельгорнист Дарио Савино Доронцо и пианист Пьетро Галло при участии французского коллеги Мишеля Годара, играющего на редчайшем старинном духовом инструменте серпент. Проект Reimagining Opera – работа, которую нельзя не заметить в широком потоке музыкальных новинок, и о которой наверняка еще долго будут говорить и спорить. Но пока поговорим немного о его создателях.
Дарио Савино Доронцо (р. 1986) и Пьетро Галло (р.1985) работают вместе с 2014 года. У обоих музыкантов за плечами солидный академический бэкграунд и обоих объединяет любовь к импровизационной музыке. Дуэт выступал в разных странах и на самых престижных сценах, включая Карнеги Холл в Нью-Йорке. Оба прподают, а Доронцо вдобавок пишет книги по музыкологии, а также имеет дипломы инженера-строителя и саунд-дизайнера. Их старший партнер по проекту Reimagining Opera Мишель Годар (р.1960) играл в национальном оркестре Франции и ансамблях старинной музыки, а также с удовольствием экспериментировал с такими представителями авангардного джаза и этно-музыки, как Миша Менгельберг, Виллем Брекер, Кенни Уилер и Раби Абу-Халил.
Liner notes к альбому Reimagining Opera писал сам Доронцо, представив очень глубокую и интересную статью на тему конвергенции джаза и академической музыки. Я позволю себе процитировать из нее только один пассаж, на мой взгляд, полно и ясно отражающий цель этой работы: «Разборка» и «повторная сборка» произведений классического типа с изменениями и вариациями на мелодическом, гармоническом, тембровом и ритмическом уровнях дает возможность слушателю в полной мере насладиться истинной ценностью оперы, которая и сегодня продолжает нас удивлять». Музыканты собрали в программе этого альбома популярные отрывки из оперных произведений итальянских композиторов разных времен – от Клаудио Монтеверди до Джакомо Пуччини, переложив их для джазового ансамбля, состав которого необычен и для джаза: флюгельгорн, фортепьяно и серпент (Годар участвует лишь в нескольких треках, зато его перу принадлежит финальная композиция альбома Fruccia d’ali). Результат поражает уже со стартовой увертюры из «Отелло» Верди и не перестает удивлять до последней ноты трека последнего. Отдельно отмечу только сольное исполнение Галло «хита» Пуччини Nessun dorma. Я не берусь судить, что сказали бы, услышав джазовые варианты своей музыки Верди или Масканья, но вот Гюнтеру Шуллеру, создателю теории «третьего течения», синтеза джаза и академической музыки» Reimagining Opera наверняка пришлась бы по душе. Думаю, что этот альбом будет тепло принят открытым к новому людям из обоих лагерей – и джазового, и академического.
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