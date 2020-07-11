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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Noa Levy & Shimpei Ogawa - You, Me & Cole

11.07.2020

Noa Levy & Shimpei Ogawa - You, Me & Cole
Трудно без улыбки смотреть на обложку этого альбома. Что ж, когда у людей есть чувство юмора, это предвещает, что и под обложкой скрывается нечто интересное. В случае с You, Me & Cole, дуэтном альбоме израильской вокалистки Ноа Леви и японского басиста Шимпея Огавы, где они исполняют музыку Коула Портера, это именно так.

Леви начала серьезно заниматься пением, после того, как отец дал ей послушать диск Queen с вокалом Фредди Меркьюри. После военной службы она закончила Школу музыкального театра в Лондоне и школу Римон (израильский эквивалент Беркли) на родине. Вместе со своим бой-френдом она отправилась в Сан-Франциско и уже пять лет живет и работает на Западном побережье США, выпустила в 2018 году первый ЕР и концертирует со своим трио Noa Levy and The Experts во Фриско и его окрестностях. Огава, родившийся в японском городе Оказаки, в 13 лет начал играть на бас-гитаре, но, увлекшись джазом, перешел к акустическому контрабасу. В 2016 году он уехал в США, поступил в Калифорнийскую джазовую консерваторию, вместе со студенческим ансамблем играл на фестивалях в Монтре, Эдинбурге и в Умбрии, а в 2019 году перебрался в Нью-Йорк.

Леви и Огава познакомились, выступая вместе в классе истории джаза в Калифорнийской джазовой консерватории. Создав дуэт, они какое-то время выступали в местных клубах, а когда они аранжировали My Heart Belongs to Daddy общего любимца Коула Портера для одного из концертов, то идея записать вдвоем целый альбом портеровских композиций, показалась Ноа и Шимпею весьма привлекательной.

Надо сказать, дуэт голоса и контрабаса – весьма сложный формат. Его очень любила, скажем, такой мастер, как Шейла Джордан. Так что, для Леви и Огавы решение было довольно смелым. Вдобавок, они весьма творчески подошли к своей программе. Если позволить себе невольный каламбур, то каждый из десяти включенных в программу стандартов Коула звучит в их исполнении нестандартно. Музыканты наполнили музыку Коула самыми разнообразными элементами. Тот же My Heart Belongs to Daddy Ноа поет, как она говорит, в стиле «еврейского танго». Влияние еврейской музыки, но уже литургической, заметно и в Just One of Those Things. Влияние Чарли Мингуса ощутимо в аранжировке What is This Thing Called Love, где Ноа прибегает к технике скэта. So in Love была сделана под влиянием музыки Баха, а In the Still of the Night – Эсперанцы Сполдинг. Повторюсь, в каждом из десяти треков есть новаторский элемент. Именно поэтому, очень рекомендую You, Me & Cole тем людям, которые одновременно любят и музыку Коула Портера, и новизну. Ноа Леви и Шимпей Огава явно их порадуют.



© & (p) 2020 Belle Records

10 tks / 37 mins

(Noa Levy – voc; Shimpei Ogawa – b;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Япония
музыкальный стиль
кроссовер

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