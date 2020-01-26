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Sarah Thorpe - Deep Blue Love
26.01.2020
Сара Торп – французская джазовая певица англо-французского происхождения. Родилась она под Парижем, в искусство джазовой вокалистики ее посвящали такие известные личности, как Мишель Хендрикс, дочь известного американского джазового певца Джона Хендрикса, и известная нашим читателям франко-американская певица Сара Лазарус. В разной степени на формирование творческих взглядов певицы повлияли также Кевин Мэхогэни, Лизз Райт, Арета Фрэнклин. Торп много выступает во Франции и Англии, работала со многими американскими джазовыми музыкантами, приезжавшими во Францию. Свой первый сольный альбом она записала в сотрудничестве с пианистом и аранжировщиком Оливье Гутманом. Он стал ее партнером и по записи альбома Deep Blue Love.
Но толчком к записи этой работы послужил приезд в Париж известного американского саксофониста Ти Кей Блю. Он долгое время жил и работал вл французской столице, хорошо знает здешнюю джазовую среду (наши читатели также его знают). В результате, в двух сессиях, в конце марта и в мае 2019 года в одной из местных студий собрались квартет Сары Торп и ряд гостей во главе с Ти Кей Блю. Вместе они и записали программу из десяти композиций в аранжировках Торп, Гутмана и Ти Кей Блю. Здесь и собственные песни Сары, включая титульную, и каверы – вещи Шортера и Дайаны Ривз (Infant Eyes), Сильвера (Lonely Woman), Кармен Лунди (To Be Loved By You) и других авторов. Но и каверы, благодаря аранжировкам, превратились почти что в авторские песни. А они у Сары Торп весьма своеобразны. Торп глубоко укоренена в джазовой традиции. И учителя у нее были соответствующие, и стилистика «золотого века джаза» ей близка, но она еще и француженка, которая не могла не слышать классический шансон. В результате, в ее исполнении образцовый свинг, точное интонирование, высокая культура вокала и артистизм несут дополнительно еще и очень тонкий, почти эфемерный налет чисто французской сентиментальности и романтизма. Сравните, напрмер, титульную песню Deep Blue Love и Urban Nostalgia, и вам многое станет ясным. Пожалуй, именно эта французская "изюминка» выделяет Сару Торп в очень длинном ряду американских и европейских джазовых вокалисток. Рекомендую!
© & (p) 2020 Dot Time Records
10 tks / 45 mins
(Sarah Thorpe – voc; Olivier Hutman – p; Darryl Hall – b; John Betsch – dr; with T.K.Blue – as (tks 1,2,6,10), ss (tk 7), fl (tks 2,4,7); Josiah Woodson – tp (tks 1,2,6,7,10), flg (tk 4); Ronald Baker – tp (tk 5), backing voc (tk 1); Ismael Nobour – dr (tk 5);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США,
Франция
музыкальный стиль
мэйнстрим
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