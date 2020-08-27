Ben Zucker - Fifth Season

Не часто в джазе свободной формы в качестве основного солирующего инструмента выступает вибрафон. Альбом
Fifth Season – как раз такой неординарный случай. Его записал на «лейбле музыкантов» Amalgam Records уроженец Пенсильвании и житель Чикаго Бен Цукер. Бен в принципе мультиинструменталист, но в данном проекте он играет исключительно на вибрафоне, исполняя музыку собственного сочинения. Для записи альбома Цукер собрал квартет, в котором вместе с ним играют пианистка Мэйбл Кван, более известная своими работами в сфере академической музыки, но не только (Ensemble Dal Niente, Deerhoof, Restroy), басист с ливано-сирийскими корнями Эли Намай (Jer’af, Phil Sudderberg, Gilded Records), а также ударник Адам Шид, лидер Adiaphora Orchestra, игравший также с Джоном Дайкманом и Джейсоном Стейном.
Центральное место в альбоме занимает титульное сочинение, нечто вроде фри-джазовой сюиты в пяти частях. Сложная по структуре и музыкальному языку, с возникающим и исчезающим ритмом, эта музыка предметно показывает, насколько оригинальным может быть звучание вибрафона в импровизационной музыке, когда с малетами управляется Бен Цукер. При всем уважении к пианистке и басисту скажу, что самое сильное впечатление помимо Бена на меня произвел ударник Адам Шид – великолепный мастер импровизации, который, начиная со стартовой пьесы Sussurigation A, практически дуэта вибрафона и ударных, и до финальной композиции Sixth Skin Pataforming работает необычайно изобретательно, отлично слышит своих партнеров и нередко ведет их за собой. Хорош и Намай в первой части сюиты Fifth Season, Кван во всех композициях, но Шид представляется мне наиболее ярким партнером Цукера в этой записи. Креативность и свобода самовыражения музыкантов превращают для слушателя этот альбом в шестидесятиминутное путешествие за горизонт обычных представлений о квартете с солирующим вибрафоном.
© & (p) 2020 Amalgam Records
8 tks / 62 mins
(Ben Zucker – vibe; Mabel Kwan – p; Eli Namay – b; Adam Shead – dr;)
Линк предоставлен Scholz Production
Леонид АУСКЕРН