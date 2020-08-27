Ben Zucker - Fifth Season

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ben Zucker - Fifth Season

27.08.2020

Ben Zucker - Fifth Season
Не часто в джазе свободной формы в качестве основного солирующего инструмента выступает вибрафон. Альбом

Fifth Season – как раз такой неординарный случай. Его записал на «лейбле музыкантов» Amalgam Records уроженец Пенсильвании и житель Чикаго Бен Цукер. Бен в принципе мультиинструменталист, но в данном проекте он играет исключительно на вибрафоне, исполняя музыку собственного сочинения. Для записи альбома Цукер собрал квартет, в котором вместе с ним играют пианистка Мэйбл Кван, более известная своими работами в сфере академической музыки, но не только (Ensemble Dal Niente, Deerhoof, Restroy), басист с ливано-сирийскими корнями Эли Намай (Jer’af, Phil Sudderberg, Gilded Records), а также ударник Адам Шид, лидер Adiaphora Orchestra, игравший также с Джоном Дайкманом и Джейсоном Стейном.

Центральное место в альбоме занимает титульное сочинение, нечто вроде фри-джазовой сюиты в пяти частях. Сложная по структуре и музыкальному языку, с возникающим и исчезающим ритмом, эта музыка предметно показывает, насколько оригинальным может быть звучание вибрафона в импровизационной музыке, когда с малетами управляется Бен Цукер. При всем уважении к пианистке и басисту скажу, что самое сильное впечатление помимо Бена на меня произвел ударник Адам Шид – великолепный мастер импровизации, который, начиная со стартовой пьесы Sussurigation A, практически дуэта вибрафона и ударных, и до финальной композиции Sixth Skin Pataforming работает необычайно изобретательно, отлично слышит своих партнеров и нередко ведет их за собой. Хорош и Намай в первой части сюиты Fifth Season, Кван во всех композициях, но Шид представляется мне наиболее ярким партнером Цукера в этой записи. Креативность и свобода самовыражения музыкантов превращают для слушателя этот альбом в шестидесятиминутное путешествие за горизонт обычных представлений о квартете с солирующим вибрафоном.

© & (p) 2020 Amalgam Records

8 tks / 62 mins

(Ben Zucker – vibe; Mabel Kwan – p; Eli Namay – b; Adam Shead – dr;)

Линк предоставлен Scholz Production

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Ellen Edwards - A New York Session

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Эллен Эдвардс живет и работает в Атланте, Джорджия. Она поет песни собственного сочинения и пользуется большим успехом у себя в штате. Разумеется, тут нет никакой связи, но, согласитесь, совпадение забавное: Эллен растит трех детей и ...
подробнее
07.01.2020

Elsa Nilsson - Hindsight

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Швеция
  • музыкальный стиль: кроссовер
Уже с 18 лет родившаяся в Гетеборге шведская флейтистка Эльза Нильссон живет в США. В 2013 году она получила степень магистра в Нью-Йоркском университете, а три года спустя, в 2016-м, выиграла престижный конкурс флейтистов в джазовой ...
подробнее
07.01.2020

Emie R Roussel Trio - Rythme De Passage

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Rythme De Passage, пятый альбом в дискографии трио Эми Руссель, занимает в истории этого канадского джазового коллектива особое место. Этим альбомом ансамбль как бы отметил десятилетие со дня выпуска своего первого диска Temps Inégal. ...
подробнее
07.03.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com