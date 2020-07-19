Kemuel Roig - Genesis

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Kemuel Roig - Genesis

19.07.2020

Kemuel Roig - Genesis
Пианист и композитор Кемюэль Руиг не случайно дал своему альбому (пятому в дискографии музыканта) название Genesis. Во-первых, Руиг глубоко религиозный человек и связь с библейскими текстами для него не случайна, а во-вторых, для Руига этот альбом – словно взгляд на пройденный им самим жизненный путь. Родную Кубу и родной город Камагуэй он покинул двенадцатилетним мальчиком, когда его семья в 2002 году присоединилась к обширной кубинской диаспоре в Майами, Флорида. Как говорит он сам, «Genesis – это иллюстрация моего жизненного пути и свидетельство жизни, отданной изучению музыки, которую я глубоко люблю и уважаю: джаза».

Да, хотя этот альбом и пятый для Руига, но предыдущие работы относились к new age или к христианской музыке, так что это первый полноценно джазовый альбом музыканта. Ко времени его создания Руиг стал весьма популярным и востребованным пианистом, работавшим, например, с Элом Ди Меолой, Брайаном Линчем, Исааком Дельгадо. Восемь лет он ездил в концертные туры с таким известным американо-кубинским музыкантом, как Артуро Сандоваль. Для работы над своим джазовым первенцем Кемюэль пригласил, наряду с музыкантами из кубинской диаспоры и таких джазовых гигантов, как Рэнди Брекер и Крис Поттер.

Из десяти композиций альбома три вдохновлены христианскими чувствами Руига. Это титульная Genesis 41 (Recurring Dream), связанная с историей библейского Иосифа, All For You и финальная The Prayer, где Руиг своей музыкой уже лично взывает к Господу. Есть пьесы, тесно связанные с кубинскими корнями музыканта, где джаз обретает именно афро-кубинскую форму. Это, конечно, стартовая All God’s Chillun Got Rhythm, где солирует обладатель латинского Грэмми саксофонист Эд Калле при поддержке духовой группы Mercy Brass, и собственная пьеса Руига Cafe Con Leche. Конечно же, умиляет композиция Kendrick, написанная Кемюэлем вскоре после рождения сына, а ныне открывающаяся его представлением: «Я Кендрик Руиг!» Рэнди Брэкер отменно ведет партию трубы в одной из любимых пьес Руига Conversation, а тенор-сакс Поттера можно услышать в Inner Urge. Ну, а помимо Господа, Кемюэль Руиг посвящает эту работу тем, кто сделал его джазменом: « Я чту музыкантов, с которыми мне повезло встречаться лично и я благодарен тем, чью музыку я долгими часами слушал и анализировал все эти годы. Этот проект для вас.» Что ж, Бад Пауэлл, один из кумиров Руига, наверное, остался бы доволен джазом с кубинским акцентом в исполнении Кемюэля Руига.



© & (p) 2020 Kemuel Roig

10 tks / 66 mins

(Kemuel Roig – p, keyb, perc; Lowell Ringel – b; Hilario Bell – dr, perc; Jose "Majito" Aguilera – perc; Randy Brecker, Julio Padron – tp; Chris Potter, Ed Calle – ts; Alain Perez, Joel Hernandez – voc; Mercy Brass: Osvaldo Fleites, Gerardo Rodriguez -tp, Bayron Ramos – tb; Roilan Vaquez – ts; Milton Sesenton - Orchestra arr & Cond;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, хард-боп

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Franck Colon - Latin Lounge

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Пуэрто-Рико, Россия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
68-летний американский перкуссионист пуэрториканского происхождения Фрэнк Колон – настоящий «зубр» в плане накопленного опыта работы на сцене. Он работал с Manhattan Transfer, Уэйном Шортером, Мишелем Петруччиани, Чучо ...
подробнее
21.12.2019

Frank Kohl - The Crossing

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, ...
подробнее
09.11.2019

Gary Husband & Markus Reuter - Music Of Our Times

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Великобритания, Германия
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка
Создателей этого альбома, думаю, представлять не надо: и Гэри Хасбэнд, и Маркус Ройтер – люди очень известные в джазовом мире и много с кем игравшие. Упомяну только, что оба музыканта входят в орбиту MoonJune и тесно сотрудничают с ...
подробнее
24.04.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com