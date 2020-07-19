Kemuel Roig - Genesis

Пианист и композитор Кемюэль Руиг не случайно дал своему альбому (пятому в дискографии музыканта) название Genesis. Во-первых, Руиг глубоко религиозный человек и связь с библейскими текстами для него не случайна, а во-вторых, для Руига этот альбом – словно взгляд на пройденный им самим жизненный путь. Родную Кубу и родной город Камагуэй он покинул двенадцатилетним мальчиком, когда его семья в 2002 году присоединилась к обширной кубинской диаспоре в Майами, Флорида. Как говорит он сам, «Genesis – это иллюстрация моего жизненного пути и свидетельство жизни, отданной изучению музыки, которую я глубоко люблю и уважаю: джаза».
Да, хотя этот альбом и пятый для Руига, но предыдущие работы относились к new age или к христианской музыке, так что это первый полноценно джазовый альбом музыканта. Ко времени его создания Руиг стал весьма популярным и востребованным пианистом, работавшим, например, с Элом Ди Меолой, Брайаном Линчем, Исааком Дельгадо. Восемь лет он ездил в концертные туры с таким известным американо-кубинским музыкантом, как Артуро Сандоваль. Для работы над своим джазовым первенцем Кемюэль пригласил, наряду с музыкантами из кубинской диаспоры и таких джазовых гигантов, как Рэнди Брекер и Крис Поттер.
Из десяти композиций альбома три вдохновлены христианскими чувствами Руига. Это титульная Genesis 41 (Recurring Dream), связанная с историей библейского Иосифа, All For You и финальная The Prayer, где Руиг своей музыкой уже лично взывает к Господу. Есть пьесы, тесно связанные с кубинскими корнями музыканта, где джаз обретает именно афро-кубинскую форму. Это, конечно, стартовая All God’s Chillun Got Rhythm, где солирует обладатель латинского Грэмми саксофонист Эд Калле при поддержке духовой группы Mercy Brass, и собственная пьеса Руига Cafe Con Leche. Конечно же, умиляет композиция Kendrick, написанная Кемюэлем вскоре после рождения сына, а ныне открывающаяся его представлением: «Я Кендрик Руиг!» Рэнди Брэкер отменно ведет партию трубы в одной из любимых пьес Руига Conversation, а тенор-сакс Поттера можно услышать в Inner Urge. Ну, а помимо Господа, Кемюэль Руиг посвящает эту работу тем, кто сделал его джазменом: « Я чту музыкантов, с которыми мне повезло встречаться лично и я благодарен тем, чью музыку я долгими часами слушал и анализировал все эти годы. Этот проект для вас.» Что ж, Бад Пауэлл, один из кумиров Руига, наверное, остался бы доволен джазом с кубинским акцентом в исполнении Кемюэля Руига.
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