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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Vito Dieterle - Anemone



Vito Dieterle - Anemone
Проект с красивым названием «Анемон» - детище молодого тенор-саксофониста, уроженца Чикаго и обитателя Бруклина Вито Дитерле. Вито задействовал в нем органиста Бена Патерсона, гитариста Криса Кайзера и ударника Аарона Зибера. Квартет у них получился, надо сказать, не самый типичный – без басиста и с заменой фортепьяно на орган. Ни автора проекта, ни его партнеров мне раньше слушать не доводилось, так что, включив «пуск» для прослушивания, я ринулся в полную неизвестность.

Неизвестность обернулась довольно традиционным постбоповым джазом. Красивый, с каким-то матовым оттенком, звук тенор-саксофона Дитерле гуляет по нотам пьес классиков джаза разных лет – от сороковых до шестидесятых. Он очень хорош в Chelsea Bridge Билли Стрейхорна (в программу Вито включил и еще одну известную пьесу любимого композитора и аранжировщика Дюка - Lush Life) и близок к совершенству в интерпретации Minor Chant Стенли Тьюрентайна. А еще в программе нашлось место Монку, Гиллеспи, Томми Тьюрентайну, а открывает ее яркая версия Dream Dancing Коула Портера. Вишенкой на торте стала небольшая титульная миниатюра собственного сочинения, которой Вито завершает альбом.

Партнеры достойно поддерживают своего лидера. Тут прежде всего я отметил бы острые органные реплики Патерсона. Впрочем, и гитара, и ударные вполне на уровне. Возможно, главное, чего мне все же не хватило в этом очень неплохом альбоме – это некоей дерзости, неожиданных решений, эксперимента, пусть даже в рамках мэйнстрима. Вито Дитерле идет по стопам великих, по проложенным ими путям. Желания искать свои нехоженные тропы я в этой работе не заметил. Но это, разумеется, не упрек: каждому – свое, и на выбранной стезе Вито Дитерле показал себя зрелым и искушенным музыкантом.

© & (p) 2020 Ride Symbol Records

9 tks / 56 mins

(Vito Dieterle –ts; Ben Paterson – org; Kris Kaiser-g; Aaron Seeber – dr;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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