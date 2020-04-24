Vito Dieterle - Anemone

Создателей этого альбома, думаю, представлять не надо: и Гэри Хасбэнд, и Маркус Ройтер – люди очень известные в джазовом мире и много с кем игравшие. Упомяну только, что оба музыканта входят в орбиту MoonJune и тесно сотрудничают с ...