Mark Segger Sextet - Lift Off

Запись этого альбома была осуществлена в августе 2016 года, альбом Lift Off был полностью готов в 2018 году, но реально поступит в продажу только в феврале текущего, 2020-го года. Так или иначе, с секстетом канадского барабанщика, композитора и бэнд-лидера Марка Сеггера я не встречался уже очень давно, с 2011 года, когда имел удовольствие писать о дебютном альбоме этого коллектива The Beginning. Ту рецензию можно легко найти на сайте. Нынешний Lift Off – это второй альбом в дискографии Сеггера. Как видите, перерыв между двумя релизами получился довольно внушительным. Можно предположить, что все это время Сеггер и его партнеры больше концентрировались на концертных выступлениях. Во всяком случае, большинство пьес, вошедших в Lift Off, было написано за две недели до похода секстета в студийные павильоны для записи нового альбома.
Lift Off – не резкий творческий поворот, а развитие и продолжение музыкальных идей, продемонстрированных секстетом в The Beginning. Преемственность заметна даже в обложках двух альбомов, выполненных все тем же Есимом Тосунером в своей любимой бело-голубой гамме. Состав секстета за эти годы, конечно, претерпел изменения, но не очень большие. Ядро состава с самим Сеггером, трубачом Джимом Льюисом, пианисткой Таней Гилл и тромбонисткой Хэзер Сомер (ранее Сеггер) осталось неизменным. Новые имена – это саксофонист и кларнетист Питер Лютек и басист Роб Клаттон. Как все это отразилось на музыке секстета?
Если в дебютнике можно было отыскать элементы мэйнстрима и даже фанка, то в новой работе, как мне показалось, Сеггер и его партнеры еще более решительно демонстрируют джаз свободной формы с привлечением некоторых приемов академического авангарда. В общем, это та стилистика, которую сегодня принято называть новым джазом. Не удивительно, что секстет из Торонто много гастролирует не только в Северной Америке, но и в Европе, где традиционно тепло принимают такую музыку. В стартовой пьесе Lift Off, давшей название всему альбому нас встречает динамичное хитросплетение диссонансных голосов трех духовых инструментов под аритмические пассы ударных. Cluttertone News развивается в похожем ключе, но уже в существенно более медленном темпе и с активным подключением контрабаса. Надо сказать, Клаттон оказывается одной из активнейших фигур и в целом ряде следующих треков, а в композиции #18 именно ритм-группа Сеггер – Клаттон играет ключевую роль. Одной же из лучших пьес я назвал бы For The Bees, где импровизационное взаимодействие духовых, фортепьяно, контрабаса и ударных особенно впечатляет. Думаю, поклонники авангарда с удовольствием встретят новый альбом канадского состава, тем более, что за продолжительный период отсутствия новых записей фэны секстета Марка Сеггера изрядно «проголодались».
2018 18th Note Records
8 tks / 29 mins
(Jim Lewis – tp; Heather Saumer – tb; Peter Lutek – ts, cl; Tania Gill – p, melodica; Rob Clutton – b; Mark Segger – dr;)
Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН