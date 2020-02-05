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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ernesto Cervini - Tetrahedron

05.02.2020

Ernesto Cervini - Tetrahedron
Эрнесто Червини и его агентство Orange Grove Publicity с некоторых пор стали для нашего сайта проводником в мир канадского джаза. Но на сей раз мы получили возможность оценить таланты Эрнесто, как действующего музыканта – барабанщика, композитора и бэнд-лидера. А для начала – несколько фактов из его биографии. Уроженец Торонто, Червини окончил здесь Королевскую консерваторию музыки, а потом, в 2003-2007 годах учился еще и в Manhattan School of Music в Нью-Йорке (и, разумеется, играл с местными джазменами). Интересно, что начинал он, как пианист и кларнетист, и лишь потом окончательно остановился на ударных. Червини – заметная фигура на джазовой сцене Торонто. Он лидер нескольких коллективов - секстета Turboprop, трио MEM3, Myriad 3 и Tunetown, а также кавер-группы известных Radiohead под названием Idioteque. Проект Tetrahedron – плод союза очередного канадского трио Червини, в котором участвуют бас-гитарист Рич Браун и альт-саксофонист кубинского происхождения Луис Дениз, и известного американского гитариста Нира Фельдера, работавшего в свое время с Грегом Осби и Эсперанцей Сполдинг. В период пребывания в Нью-Йорке Червини уже играл с Фельдером, и задумав преобразовать трио в квартет с гитарой, пригласил поучаствовать в нем именно Нира.

Вместе они записали программу из восьми треков. Половина из них – сочинения самого Червини. Любопытно, что в их названиях порой отражаются вне-музыкальные вкусы автора. Будучи, как и Эрнесто, большим поклонником замечательной книги Харпер Ли «Убить пересмешника», я с особым интересом слушал пьесу Boo Radley, следя, как средствами джазовой музыки Червини стремится передать характер одного из героев книги, нелюдимого, но благородного Страшилы Рэдли. По-моему, получилось здорово! Другую пьесу, Stro, Эрнесто, большой любитель спорта, посвятил известному бейсболисту из Торонто Маркусу Стромэну. Отмечу также очень красивую пьесу Луиса Мендосы Angelicus.

В тетраэдре важна каждая грань, это жесткая и неизменяемая геометрическая фигура. Так и в саунде этой группы Эрнесто Червини важен каждый голос. Естественно, чаще других на авансцену композиций выходят альт-саксофон или гитара. Но нельзя не отметить и четкую работу басиста Брауна, в том числе эффектное соло в Softly, As In A Morning Sunrise, и, конечно же самого Червини, который и солирует немало, и отлично взаимодействует с Фельдером, например, в Forward Motion. Несмотря на наличие «электричества», музыка альбома напоминает, скорее, не фьюжн, а добротный пост-боп, где базовые принципы наполнились новым, современным содержанием. Альбом звучит менее пятидесяти минут, но креативность музыкантов ощутимо сжимает это время – под музыку Червини и его коллег оно пролетает незаметно.

© & (p) 2020 Anzic Records

8 tks / 48 mins

(Luis Deniz – as; Nir Felder – g; Rich Brown – el.b; Ernesto Cervini – dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Куба, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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