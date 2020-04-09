Jim Robitaille Trio - Space Cycles

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Jim Robitaille Trio - Space Cycles

09.04.2020

Jim Robitaille Trio - Space Cycles
Американский джазовый гитарист Джим Робитейл, постоянно сотрудничающий с лейблом Whaling City Sound, и похож и не похож на самого себя, если сравнивать его прошлогодний альбом A View From Within (обзор диска есть на сайте) и нынешний Space Cycles. Похож, потому что никуда не делась его композиторская фантазия и мягкое, какое-то уютное звучание, которое авторы пресс-релиза к новому альбому сравнивают с традицией легато, идущей от Джима Холла, Аберкромби и Скофилда. И не похож, потому что Space Cycles записан в совсем другом формате – классическом трио с гитарой и ритм-группой. Собственно говоря, и в A View From Within фигурировало такое же трио, но с существенным добавлением: тогда рядом с Робитейлом на авансцене был саксофонист, и не кто-нибудь, а сам Дэйв Либмэн. Основная фабула того альбома держалась на взаимодействии гитары и саксофона. В Space Cycles Джим Робитейл царит безраздельно. Разумеется, его плотно и качественно поддерживает и ритм-группа (обоих музыкантов, бас-гитариста Билла Миле и ударника Криса Пудриера, мне ранее слышать не доводилось) – короля, как известно, делает свита, и в этом смысле партнеры Джима вполне на уровне.

Из десяти композиций, вошедших в альбом, Робитейл сочинил семь. Из трех каверов программы меня, как человека, выросшего на музыке Beatles, особенно порадовала джазовая версия песни Леннона и МакКартни Here, There and Everywhere. Но еще интереснее было слушать собственные композиции Робитейла. Титульную Space Cycles Джим сыграл весьма темпераментно и с хорошим драйвом, но, как мне кажется, в душе он все же больше лирик. И стартовая Natural Selection, и элегичная When We Passed, и строгий Nocturne – здесь красота звучания инструмента Робитейла в неспешном темпе музыки раскрывается с особенной силой. Джим во всех пьесах, и своих, и аранжированных, стилистически остается в рамках пост-бопа. Положа руку на сердце, современный мэйнстрим интересно слушать далеко не всегда. Увы, многие молодые музыканты, прекрасно освоив в Беркли и других современных школах джазовую технику, не всегда знают, что же, собственно, они хотят сказать с ее помощью. Джим Робитейл отлично ориентируется в категориях «что», «как» и «зачем». Наверное, поэтому его музыку слушать и интересно, и приятно.



© & (p) 2020 Whaling City Sound

10 tks / 53 mins

(Jim Robitaille – g, Nylon String g (tks 3,8); Bill Miele – el.b; Chris Poudrier – dr;)

Линк предоставлен Mixed Media

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Aynur - Hedûr / Solace Of Time

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Турция
  • музыкальный стиль: ориентальная музыка
В 2017 году певица Айнур (ее полное имя – Айнур Доган) была удостоена Институтом средиземноморской музыки Беркли премии «Мастер средиземноморской музыки» в категории «Женщины Средиземноморья в действии». Мне доводилось слушать немало ...
подробнее
09.04.2020

Baluji Shrivastav - Seasons of India

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
В феврале лондонский лейбл ARC Music делает щедрый подарок любителям индийской классической музыки: поступает в продажу новый альбом Балуджи Шривастава Seasons of India. Шривастав – один из самых ярких представителей современной ...
подробнее
09.04.2020

Bobby Previte / Jamie Saft / Nels Cline - Music From the Early 21st Century

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард, кроссовер
Признаюсь, приступал к прослушиванию этого альбома, как ребенок – к любимому лакомству. Понятно, что людям, серьезно интересующимся джазом авангардного толка, имена на обложке альбома уже говорят о многом. Мне же посчастливилось послушать ...
подробнее
09.04.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com