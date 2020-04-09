Jim Robitaille Trio - Space Cycles

Американский джазовый гитарист Джим Робитейл, постоянно сотрудничающий с лейблом Whaling City Sound, и похож и не похож на самого себя, если сравнивать его прошлогодний альбом A View From Within (обзор диска есть на сайте) и нынешний Space Cycles. Похож, потому что никуда не делась его композиторская фантазия и мягкое, какое-то уютное звучание, которое авторы пресс-релиза к новому альбому сравнивают с традицией легато, идущей от Джима Холла, Аберкромби и Скофилда. И не похож, потому что Space Cycles записан в совсем другом формате – классическом трио с гитарой и ритм-группой. Собственно говоря, и в A View From Within фигурировало такое же трио, но с существенным добавлением: тогда рядом с Робитейлом на авансцене был саксофонист, и не кто-нибудь, а сам Дэйв Либмэн. Основная фабула того альбома держалась на взаимодействии гитары и саксофона. В Space Cycles Джим Робитейл царит безраздельно. Разумеется, его плотно и качественно поддерживает и ритм-группа (обоих музыкантов, бас-гитариста Билла Миле и ударника Криса Пудриера, мне ранее слышать не доводилось) – короля, как известно, делает свита, и в этом смысле партнеры Джима вполне на уровне.
Из десяти композиций, вошедших в альбом, Робитейл сочинил семь. Из трех каверов программы меня, как человека, выросшего на музыке Beatles, особенно порадовала джазовая версия песни Леннона и МакКартни Here, There and Everywhere. Но еще интереснее было слушать собственные композиции Робитейла. Титульную Space Cycles Джим сыграл весьма темпераментно и с хорошим драйвом, но, как мне кажется, в душе он все же больше лирик. И стартовая Natural Selection, и элегичная When We Passed, и строгий Nocturne – здесь красота звучания инструмента Робитейла в неспешном темпе музыки раскрывается с особенной силой. Джим во всех пьесах, и своих, и аранжированных, стилистически остается в рамках пост-бопа. Положа руку на сердце, современный мэйнстрим интересно слушать далеко не всегда. Увы, многие молодые музыканты, прекрасно освоив в Беркли и других современных школах джазовую технику, не всегда знают, что же, собственно, они хотят сказать с ее помощью. Джим Робитейл отлично ориентируется в категориях «что», «как» и «зачем». Наверное, поэтому его музыку слушать и интересно, и приятно.
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