Tomoko Omura - Branches Vol.1

Сегодня нас ждет встреча с одной из лучших скрипачек в современном джазе. Уже несколько лет подряд (2015-2019) критики DownBeat признают Томоко Омуру восходящей звездой в этой номинации. Она родом из японского города Шизуока, начала играть джаз в университете Йокогамы, с 2004 года училась в Беркли и уже в 2005 году получила престижную премию Роя Хэйнса, вручаемую только одному студенту за выдающиеся способности в импровизации. Омура стала первой скрипачкой за всю историю знаменитого бостонского колледжа, удостоенной этой награды. С 2010 года Томоко Омура живет и работает в Нью-Йорке. Сотрудничала со многими, всех не перечесть: Пакито Д’Ривера, Вадим Неселовский,The Mahavishnu Project… Каждый ее сольный альбом привлекал внимание. В Дебютном Visions (2008) каждая пьеса была посвящена одному из великих скрипачей джаза – от Стаффа Смита до Збигнева Зейферта. Кстати, в 2014 году она стала полуфиналисткой конкурса скрипачей им. Зейферта в Кракове. В 2017 году она выпустила Post Bop Gypsies, альбом, посвященный цыганскому джазу. А альбом нынешний как бы продолжает проект Roots (2015), основанный на фолклорных мотивах. Все логично: вслед за «Корнями» появляются «Ветви».
Кролик на обложке альбома прискакал из сказки, причем японской. Здесь Томоко Омура предлагает четыре свои композиции и два кавера в своей аранжировке. Один из них, стандарт Moonlight in Vermont, открывает альбом. Томоко использовала для этой пьесы традиционный ритм японской поэзии хайку: 5-7-5. Другой кавер – это финальная композиция Konomichi, аранжировка известной японской народной песни. А между ними – четыре собственных сочинения Омуры основанные на японских сказках, включая и Revenge Of The Rabbit, откуда и появился герой обложки альбома. Высокая техника, лиричная, мягкая манера игры Томоко, хорошие партнеры – этот диск, дебютный для скрипачки на Outside In Music не может не понравиться. До сих пор на нашем сайте мы встрчали Томоко Омуру только в качестве сайдмена. Теперь – портрет в полный рост, и жто отличный портрет!
страна: Гаити, Израиль, США, Тунис, Франция, ЮАР, Япония
музыкальный стиль: африканская музыка, фьюжн, этно-джаз
И обложка, и название проекта сразу дарят предчувствие пряных африканских ритмов, что не случайно. Первый, одноименный альбом проекта Ajoyo появился в 2015 году и встретил теплый прием у критиков и слушателей. Африканские мотивы и ...
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