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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Tomoko Omura - Branches Vol.1



Tomoko Omura - Branches Vol.1
Сегодня нас ждет встреча с одной из лучших скрипачек в современном джазе. Уже несколько лет подряд (2015-2019) критики DownBeat признают Томоко Омуру восходящей звездой в этой номинации. Она родом из японского города Шизуока, начала играть джаз в университете Йокогамы, с 2004 года училась в Беркли и уже в 2005 году получила престижную премию Роя Хэйнса, вручаемую только одному студенту за выдающиеся способности в импровизации. Омура стала первой скрипачкой за всю историю знаменитого бостонского колледжа, удостоенной этой награды. С 2010 года Томоко Омура живет и работает в Нью-Йорке. Сотрудничала со многими, всех не перечесть: Пакито Д’Ривера, Вадим Неселовский,The Mahavishnu Project… Каждый ее сольный альбом привлекал внимание. В Дебютном Visions (2008) каждая пьеса была посвящена одному из великих скрипачей джаза – от Стаффа Смита до Збигнева Зейферта. Кстати, в 2014 году она стала полуфиналисткой конкурса скрипачей им. Зейферта в Кракове. В 2017 году она выпустила Post Bop Gypsies, альбом, посвященный цыганскому джазу. А альбом нынешний как бы продолжает проект Roots (2015), основанный на фолклорных мотивах. Все логично: вслед за «Корнями» появляются «Ветви».

Кролик на обложке альбома прискакал из сказки, причем японской. Здесь Томоко Омура предлагает четыре свои композиции и два кавера в своей аранжировке. Один из них, стандарт Moonlight in Vermont, открывает альбом. Томоко использовала для этой пьесы традиционный ритм японской поэзии хайку: 5-7-5. Другой кавер – это финальная композиция Konomichi, аранжировка известной японской народной песни. А между ними – четыре собственных сочинения Омуры основанные на японских сказках, включая и Revenge Of The Rabbit, откуда и появился герой обложки альбома. Высокая техника, лиричная, мягкая манера игры Томоко, хорошие партнеры – этот диск, дебютный для скрипачки на Outside In Music не может не понравиться. До сих пор на нашем сайте мы встрчали Томоко Омуру только в качестве сайдмена. Теперь – портрет в полный рост, и жто отличный портрет!



© & (p) 2020 Outside In Music

6 tks / 36 mins

(Tomoko Omura – vi; Jeff Miles – g; Glenn Zaleski – p; Pablo Menares – b; Jay Sawyer – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Япония
музыкальный стиль
мэйнстрим

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