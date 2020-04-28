Dave Askren & Jeff Benedict - Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter
28.04.2020
Для гитариста Дэйва Аскрина и саксофониста Джеффа Бендикта этот проект – не разовая коллаборация. Именно в дуэте, в совместном творчестве они нашли идеальный способ воплощения своих знаний и амбиций в музыку. Встретившись более четверти века назад в кругах джазовой тусовки Западного Побережья, они с тех пор и не расстаются. Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter – их третий по счету совместный альбом. До того выходили It's All About The Groove (2009) и Come Together (2017) – об этой работе наш сайт писал в свое время. Как видите, Дэйв и Джефф за количеством не гонятся, а записывают новые работы только тогда, когда им есть о чем сказать. При этом есть одна закономерность: музыканты особо тепло относятся к музыки времен раннего фьюжн, что нашло отражение и в новом проекте.
То, что Уэйн Шортер сегодня – икона джаза и один из самых почитаемых из ныне живущих джазовых музыкантов, это факт. Но взгляните, для обложки Paraphernalia Дэйв и Джефф выбрали фотографию совсем молодого Уэйна. Да, это Шортер, который уже успел поиграть у Арта Блэки в Jazz Messengers и начал делать собственные записи и работать с Майлсом Дэвисом в его исторических записях, обозначивших начало эры джаз-рока, а затем стал одним из организаторов Weather Report, Шортер 60-х годов. Программа альбома составлена из композиций Уэйна Шортера преимущественно именно этого периода. По поводу подхода к этому трибьюту Дэйв Аскрин высказался так: «Мы не собирались делать обычные каверы мелодий Уэйна. Мы и не думали добиваться такого же звучания, как у него: ты никогда не сделаешь интереснее, чем оригинальная музыка. Ты можешь сделать только нечто свое и вести музыку своим собственным путем».
Насколько это получилось у квартета, в который Дэйв и Джефф пригласили также басиста Джонатана Пинтоффа и перкуссиониста Криса Гарсию, - судить слушателю. В программу вошло десять известных композиций Уэйна Шортера. Тут вы найдете и написанные для Майлса в разные годы E.S.P. и Paraphernalia, и очень теплую балладу, посвященную композитором своей дочери Miyako, и такие пьесы из его собственных альбомов, как Yes and/or No или Infant Eyes. Словом, масштаб таланта молодого Шортера-композитора вы сможете оценить вполне, а заодно – отдать дань мастерству Аскрина, Бенедикта и их партнеров, которые действительно шли своим путем и ушли довольно далеко от традиционных каверов.
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