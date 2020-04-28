Dave Askren & Jeff Benedict - Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dave Askren & Jeff Benedict - Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter

28.04.2020

Dave Askren & Jeff Benedict - Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter
Для гитариста Дэйва Аскрина и саксофониста Джеффа Бендикта этот проект – не разовая коллаборация. Именно в дуэте, в совместном творчестве они нашли идеальный способ воплощения своих знаний и амбиций в музыку. Встретившись более четверти века назад в кругах джазовой тусовки Западного Побережья, они с тех пор и не расстаются. Paraphernalia: Music Of Wayne Shorter – их третий по счету совместный альбом. До того выходили It's All About The Groove (2009) и Come Together (2017) – об этой работе наш сайт писал в свое время. Как видите, Дэйв и Джефф за количеством не гонятся, а записывают новые работы только тогда, когда им есть о чем сказать. При этом есть одна закономерность: музыканты особо тепло относятся к музыки времен раннего фьюжн, что нашло отражение и в новом проекте.

То, что Уэйн Шортер сегодня – икона джаза и один из самых почитаемых из ныне живущих джазовых музыкантов, это факт. Но взгляните, для обложки Paraphernalia Дэйв и Джефф выбрали фотографию совсем молодого Уэйна. Да, это Шортер, который уже успел поиграть у Арта Блэки в Jazz Messengers и начал делать собственные записи и работать с Майлсом Дэвисом в его исторических записях, обозначивших начало эры джаз-рока, а затем стал одним из организаторов Weather Report, Шортер 60-х годов. Программа альбома составлена из композиций Уэйна Шортера преимущественно именно этого периода. По поводу подхода к этому трибьюту Дэйв Аскрин высказался так: «Мы не собирались делать обычные каверы мелодий Уэйна. Мы и не думали добиваться такого же звучания, как у него: ты никогда не сделаешь интереснее, чем оригинальная музыка. Ты можешь сделать только нечто свое и вести музыку своим собственным путем».

Насколько это получилось у квартета, в который Дэйв и Джефф пригласили также басиста Джонатана Пинтоффа и перкуссиониста Криса Гарсию, - судить слушателю. В программу вошло десять известных композиций Уэйна Шортера. Тут вы найдете и написанные для Майлса в разные годы E.S.P. и Paraphernalia, и очень теплую балладу, посвященную композитором своей дочери Miyako, и такие пьесы из его собственных альбомов, как Yes and/or No или Infant Eyes. Словом, масштаб таланта молодого Шортера-композитора вы сможете оценить вполне, а заодно – отдать дань мастерству Аскрина, Бенедикта и их партнеров, которые действительно шли своим путем и ушли довольно далеко от традиционных каверов.



© & (p) 2020 Tapestry Records

10 tks / 53 mins

(Dave Askren – g; Jeff Benedict – saxes; Johnathan Pintoff – b; Chris Garcia – perc;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
фьюжн

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Amir John Haddad - El Amir - Andalucia

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, Испания
  • музыкальный стиль: фламенко
Сегодня, 28 февраля, на юге Испании празднуют День Андалузии. В этот день сорок лет назад Андалузия получила статус автономного сообщества. Красивый праздник, красивый регион с уникальной историей, в которой слились христианские, исламские ...
подробнее
28.04.2020

Andrea Brachfeld - Brazilian Whispers

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Израиль, Пуэрто-Рико, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
В 1974 году Андреа Брэчфелд получила от организации Jazz Interactions премию имени Луиса Армстронга самому выдающемуся студенту, изучающему джаз. С тех пор прошло много лет. Андреа завоевала за эти годы немало новых наград, вошла в ...
подробнее
28.04.2020

Anson Wright - Only Love

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Очень необычный джазмен предстает сегодня перед нами со своим новым альбомом Only Love. Энсон Райт никак не желает вписываться в привычные схемы. Это настоящий человек Ренессанса по разнообразию своих дарований. Уроженец Нью-Йорка, ...
подробнее
28.04.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com