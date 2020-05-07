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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Amjad Ali Khan / Sharon Isbin / Amaan Ali Bangash / Ayaan Ali Bangash - Strings for Peace

07.05.2020

Amjad Ali Khan / Sharon Isbin / Amaan Ali Bangash / Ayaan Ali Bangash - Strings for Peace
Запад встречается с Востоком, классическая испанская гитара – с классическим индийским сародом, Амджад Али Хан и два его сына – с Шэрон Исбин – вот так вкратце можно описать фабулу альбома Strings for Peace, который увидит свет на Zoho Music 22 мая. Таких встреч музыки разных культур мир видел немало: можно вспомнить и дуэт Иегуди Менухина с Рави Шанкаром, и многочисленные проекты из сферы фьюжн и этно-джаза. Особенностью же данного проекта является то, что здесь очень популярный на Западе струнный инструмент (гитара) звучит в дуэте с не менее популярным в Индии, особенно в Северной Индии, безладовым струнным инструментом из семейства лютневых (сарод), причем с обеих сторон представлены музыканты выдающиеся. Начнем с Запада, уже хотя бы потому, что его в этом проекте представляет дама.

Американка Шэрон Исбин, дочь крупного физика-ядерщика, является у себя на родине крупнейшим авторитетом в области классической гитары. Достаточно сказать, что она является обладателем трех премий Грэмми (2001, 2002, 2010), нескольких номинаций на Грэмми и целого букета других наград. Исбин основала и руководит факультетом гитары в известной нью-йоркской школе Джульярд, персонально для нее разные композиторы написали около восьмидесяти сочинений. При этом Шэрон - человек очень открытый для самых разных творческих экспериментов, она с равным удовольствием играет и с таким классиком, как Андрес Сеговия, и со многими джазовыми музыкантами и представителями разных этнических культур. Ее индийские партнеры в данном проекте также люди весьма известные. Они представляют гхарану (исполнительскую школу) Сенья Бангаш. Отец семейства, виртуоз сарода Амджад Али Хан – представитель уже шестого поколения династии музыкантов, выступавших при дворе раджи Гвалиора. На сароде играют и его сыновья (уже седьмое поколение династии) – Амаан Али Бангаш и Аяаан Али Бангаш. Последний играет в дуэте с Исбин в двух треках, а его отец и брат – по одному треку каждый. «Модератором» и ритмическим мотором проекта выступает маститый таблист Амит Кавтекар, ученик знаменитого Закира Хуссейна.

Специально для проекта с Шэрон Исбин Амджад Али Хан сочинил и аранжировал четыре композиции, основанные на известных рагах. Не удивляйтесь, что треков всего четыре в пятидесятиминутном альбоме: раги – сочинения длинные, развивающиеся весьма неспешно и по строгим законам индийской классической музыки. Стартовую пьесу By the Moon - Raga Behag Исбин играет с Амааном Али Бангашем, с его братом Шэрон исполняет короткую Love Avalanche - Raga Mishra Bhairav – этакий образчик популярной классики по-индийски и финальную Sacred Evening - Raga Yaman, а с самим Амджад Али Ханом - Romancing Earth - Raga Pilu. Сама Шэрон так отзывается об этой работе: «Это честь и удовольствие - исполнять Strings for Peace! Амджад Али Хан сочинил действительно гениальную музыку для гитары и сарода, а я такими словами не разбрасываюсь. Удивительным образом он выявил общее в наших разных музыкальных, культурных и духовных традициях с мистической красотой, креативностью, элегантностью и глубокими эмоциями.» Добавить тут просто нечего, кроме того, что Strings for Peace станет настоящим подарком для любителей такой музыки, а сама Исбин 22 мая «наносит двойной удар»: на том же лейбле в этот день выходит еще один альбом, Affinity, записанный с Мэрилендским симфоническим оркестром, но это уже совсем другая история….



© & (p) 2020 Zoho Music

4 tks / 50 mins

(Amjad Ali Khan - sarod (tk 3); Sharon Isbin – g; Amaan Ali Bangash - sarod (tk 1); Ayaan Ali Bangash - sarod (tks 2, 4); Amit Kavthekar – tabla;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия, США
музыкальный стиль
индийская музыка

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