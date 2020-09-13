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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Emilia Vancini / Augusto Pirodda - And if you fall, you fall

13.09.2020

Emilia Vancini / Augusto Pirodda - And if you fall, you fall
Это «блюдо» готовилось по американским рецептам итальянскими «поварами», заметно изменившими его вкус, а происходило это все на «кухне» в Нидерландах. Так на языке гастрономии можно было бы характеризовать альбом Эмилии Ванчини и Аугусто Пиродды And if you fall, you fall. Взяв в качестве отправной точки джазовые стандарты 30-х годов, этот дуэт интерпретировал их на языке импровизационной музыки ХХI века в соответствии со своими музыкальными вкусами.

Эмилия Ванчини – итальянская певица с очень широким репертуаром – от джаза и до классических итальянских песен. Почти тридцать последних лет (с 1992 года) она живет и работает в Нидерландах. Там она и познакомилась с соотечественником-пианистом Аугусто Пироддой, заявившем о себе на джазовой сцене в конце 80-х, а в 1998 году отправившимся в Гаагу для обучения в Королевской консерватории. Впоследствии Аугусто перебрался в Бельгию, где и живет по сей день. Пиродда работал со многими европейскими и американскими джазменами, а тяготеет он преимущественно к джазовому авангарду. С Эмилией Ванчини он сотрудничает в разных проектах более десяти лет, и And if you fall, you fall родился в результате обращения дуэта к любимым джазовым стандартам, исполненным по принципам интуитивной импровизации. Впрочем, сами они красноречиво пишут об этом на конверте альбома: «Эта коллекция джазовых стандартов – выражение радости, иронии, грусти, сумашествия, удовольствия и дружбы в разнообразной динамике – от тихой до громкой».

При этом музыканты по-своему интерпретируют не только мелодии и гармонии, но и тексты песен, если считают это необходимым. Этот новаторский подход нашел отражение и в названии альбома – строках из еще одного стандарта, But Beautiful Джимми Ван Хайзена и Джонни Барка, который в программу не попал. Зато попали в программу популярнейшие вещи Портера, братьев Гершвинов, Диксона и Янга и так далее. И даже когда песня начинается в более-не менее традиционном варианте (Just friends) или с образцового скэта (But not for me), далее развитие идет по непроторенному пути, выбранному Эмилией и Аугусто. Программу как бы обрамляют две версии Some other time, исполненные Ванчини без сопровождения. Что же до моего персонального фаворита альбома, то им стала мощная версия Ruby, my dear с неконвенциональным использованием фортепьяно в качестве ударного инструмента и особенно креативным пением Ванчини. Да и в целом альбом выглядит весьма неожиданным и удачным экспериментом, еще раз показывающим, сколько глубин таят и какие необычные решения можно найти в, казалось бы, всем давно известных мелодиях.



© & (p) 2020

11 tks / 29 mins

(Emilia Vancini – voice; Augusto Pirodda – p;)

Линк предоставила Maria Avgoulis

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Италия, Нидерланды
музыкальный стиль
авангард, свинг

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