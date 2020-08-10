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Radam Schwartz Organ Big Band - Message From Groove And G.W
10.08.2020
Коренной обитатель Большого Яблока, Радам Шварц начинал, как пианист и много проработал в этом качестве на сценах Нью-Йорка и Нью Джерси. Но однажды он сел за клавиатуру органа и с тех пор не расстается с этим инструментом. Шварц успел записать девять собственных альбомов и участвовал еще в сорока записях. Новый проект он создавал в сотрудничестве с опытнейшим ударником Дэвидом Гибсоном (он играл, среди прочих, в оркестрах Эллингтона, Бэйзи, Кларка Терри) и Jazz Exchange Big Band саксофониста Абеля Мирелеса. Проект весьма необычный. Редко органисты играли с биг-бэндами. Такие случаи были (Джимми Смит, Оливер Нельсон), но авторам проекта приглянулась иная коллаборация, когда Ричард Грув Холмс сотрудничал с оркестром Джеральда Вильсона. Отсюда альбом и получил такое название: Message From Groove And G.W., а сам проект назвали Radam Schwartz Organ Big Band.
Если вы приглядитесь к составу, то не обнаружите в нем басиста: Шварц взял на себя сложную задачу исполнить все басовые партии на органе. Кроме того, практически в каждой пьесе у него нашлось место и для сольных реплик. Три композиции, включая титульную, сочинил также он. Одна пьеса принадлежит Абелю Мирелесу (What to Do), а остальное – классика, причем не только джазовая: завершает альбом джазоваяобработка произведения Иоганна Себастьяна Баха Von Gott. С интересом и с удовольствием слушал я Джона Колтрейна (Blues Minor ), Ain’t No Way из репертуара Ареты Франклин, но настоящим событием назову самую длинную композицию альбома – десятиминутную Work SongЧарли Мингуса: потрясающей силы музыка и блестящее исполнение, включившее сольные партии трубача Бена Хэнкла, тромбониста Андраэ Мурчиссона и альт-саксофониста Энтони Уэйра. Кстати, практический каждый из участвовавших в записи музыкантов получил возможность отыграть свое соло: такое тоже бывает не часто. Как не часто появляются столь оригинальные по замыслу и безукоризненные по исполнению альбомы. Не пропустите!
© & (p) 2020 Arabesque Records
10 tks / 60 mins
(Ted Chubb, Ben Hankle, James Cage, Lee Hogans (tk 8) – tp; Anthony Ware, Danny Raycraft-as; Abel Mireles, Gene Ghee-ts; Ben Kovacs-bars;Peter Lin, Andrae Murchison – tb;Radam Schwartz-org; Charlie Sigler-g; David F. Gibson-dr;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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