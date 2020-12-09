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Roland Bühlmann - Dubnos
09.12.2020
Со швейцарским музыкантом Роландом Бюльманом наши читатели имели возможность познакомиться в прошлом году, когда мы представляли его альбом Crucial (2019). В этой связи я опущу биографические подробности и сразу перейду к его новой, четвертой по счету, работе под названием Dubnos.
За яркой обложкой (картина Хейко Пауэлла) вас ждет здесь не менее яркая музыка. При этом Dubnos заметно отличается от своего предшественника. Если Crucial мне казался сочетанием прог-рока и эмбиента, то Dubnos – это, безусловно продукт синтеза прог-рока и музыки фьюжн, причем с явным акцентом на прог-рок. Возможно, причиной тому послужило изменение концепции этого проекта. Нет, сам Бюльман по-прежнему мультинструменталист, в арсенале которого и гитары, и синтезаторы (причем, двух типов: как современные, так и старые аналоговые), и просто предметы, никак не предназначавшиеся для звукоизвлечения, вроде канистры из-под горбчего или вазы. Но на этот раз свою музыку он исполняет уже не один. Основным партнером Роланда стал известный британский ударник Тери Брайант, игравший в свое время и с Питером Гэбриэлом, и с Джоном Полом Джонсом, и в составе фолк-гигантов Steeleye Span. Брайант играет в пяти треках из шести, и мощь его ударных существенно повлияла на динамику и утяжеление звука от первого трека Mighla и до финального Galgallim – на мой вкус, одного из лучших в альбоме, где гитарный бенефис Бюльмана ощутимо выигрывает от игры Брайанта.
Но это еще не все. В одной композиции (Aaschutz) к Бюльману и Брайанту присоединяется очень известный английский скрипач Дэвид Кросс, игравший в King Crimson и знакомый нашим читателям по совместным альбомам со Stick Man Тони Левина. Кроме того, здесь скрипку, ударные, гитары и синтезаторы дополняет и старинная японская цитра кото, на которой играет Юкико Мацуяма, украшавшая звучанием своего экзотического инструмента записи многих артистов – от Шакиры до Пола Уинтера. И здесь она пришлась очень даже ко двору. Многоплановость музыки и столь насыщенная звуковая палитра превратили для меня Aaschutz в вершину этого альбома. Впрочем, контраст нежного звучания кото и агрессивного ритмического рисунка оказался очень удачным и в титульной пьесе Dubnos.
Я уже говорил об отличиях двух последних работ Роланда Бюльмана. На мой взгляд, с Dubnos он сделал качественный шаг вперед. Искренне рекомендую этот альбом любителям музыки с самыми разными вкусами: мне кажется, здесь каждый найдет что-то свое.
© & (p) 2020 Roland Bühlmann
6 tks / 52 mins
(Roland Bühlmann - el.g, bass g, Aeon Sustainer, Korg MS-20, Logic Software Synthesizers, branches, oil tank, stones, vase, wrenches; Terl Bryant – dr; David Cross – vi (tk 5); Yukiko Matsuyama – koto (tks 2,5);)
Линк предоставил Roland Bühlmann
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Швейцария,
Япония
музыкальный стиль
прог-рок,
фьюжн
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