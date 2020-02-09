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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Renato Podesta - Foolish Little Dreams

09.02.2020

Renato Podesta - Foolish Little Dreams
Фонографический дебют – но отнюдь не от дебютанта в музыке. Итальянский гитарист Ренато Подеста (р.1980) – уже опытный музыкант со сложившимся индивидуальным стилем и музыкальными предпочтениями. Родился он в Пьяченце, заниматься музыкой начал с восьми лет, а к гитаре перешел уже в десять лет. В родном городе он получил и высшее музыкальное образование: в Консерватории Николини. Главными же его учителями в искусстве владения гитарой были Сильвио Пиччони, Сандро Гибеллини и Роберто Кечетто, а примерами для подражания в мировом джазе – Питер Бернстайн и Джон Скофилд. Уже в 2008 году Подеста основал коллектив под названием Sugarpie and the Candymen, игравший нео-свинг. В нем Ренато не только играл на гитаре, но и пел, делал аранжировки и взял на себя функции продюсера.

Сл своими партнерами по трио, органистом Джанлукой Ди Ленно и ударником Роберто Лупо, Подеста играет вместе уже десять лет. Играет музыку, близкую всем троим: это все тот же нео свинг, базирующийся на музыке золотых лет джаза 30-х годов, разумеется, с учетом современных реалий. Надо сказать, и состав трио выглядит отнюдь не стандартным: гитара-орган-ударные, что придает музыке группы особый шарм. Основную часть альбома (семь композиций из восьми) музыканты записали в Милане в начале 2017 года. Это случилось вскоре после поездки Подесты в США, когда он был полон впечатлений от музыкальной сцены Нового Орлеана и Нью-Йорка. Последний трек был записан через пару месяцев после основной сессии, и в нем к Ренато присоединился его учитель Сандро Гибеллини.

В Foolish Little Dreams, само название которого указывает на связь с американской традицией, Подеста и его партнеры играют классику джаза, наиболее яркими примерами которой стали, на мой вкус, Fascinating Rhythm братьев Гершвинов и старый хит 1930 года Happy Feet Эйджера и Еллина. Здесь энергия бьет фонтаном, гитара и орган бегут наперегонки с зажигательным ритмом и усидеть на месте, слушая эти треки, очень сложно. Но Ренато Пдеста умеет играть медленно, чувственно и романтично, что доказывает его интерпретация Blood Count Билли Стрейхорна. А наличие в программе пьесы Билла Эванса Five показывает, что репертуар Подесты шире, чем может показаться. Вошли в программу и две авторские композиции участников трио. Те, кто привык ассоциировать Bolero со знаменитой музыкой Равеля, будут удивлены сделанной в совсем ином ключе пьесой Подесты, а композиция Ди Ленно Heartbeat Sweet дала органисту в полной мере продемонстрировать свою отменную технику. Резюме: хороший дебют и отличный подарок поклонникам старого доброго традиционного джаза.

© & (p) 2020 Irma Records

8 tks / 45 mins

(Roberto Podesta – g; Gianluca Di Lenno – org; Roberto Lupo – dr; with Sandro Gibellini – g (tk 8);)

Линк предоставлен Сlaudio Ottaviano

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
свинг

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