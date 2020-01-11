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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Jeff Rupert & George Garzone - The Ripple

11.01.2020

Jeff Rupert & George Garzone - The Ripple
На обложке альбома The Ripple стоят имена двух известных американских тенор-саксофонистов. Руперт играл с Мэхогени, Бенни Картером, Сэмом Риверсом, Мейнардом Фергюссоном. Ветеран джаза Гарцоне работал с Такумой, Пересом, Ловано, сейчас преподает в Беркли, среди его учеников много современных звезд. Неплохо известны оба и нашим читателям. На сайте можно найти обзоры трех альбомов Джеффа Руперта (два из них – дуэты с еще одним участником этого проекта, пианистом Ричардом Дрекслером), есть и альбом Гарцоне, правда, довольно старый. Решив поработать над совместным проектом, музыканты пригласили для ассиста фортепьянное трио, очень хорошо знакомое Джеффу: с Дрекслером он играет вместе уже лет тридцать, с ударником Мореллом – лет пятнадцать, а с басистом Алленом – «всего лишь» десять.

Диалог двух тенористов такого уровня, как Руперт и Гарцоне, - это всегда интересно. В данном случае мастера предложили программу из двенадцати треков, три из которых – авторские вещи Джеффа Руперта (при этом Beauty Becomes Her написан вместе с Вероникой Свифт, тоже постоянной партнершей Джеффа в последние годы). Остальная часть программы – смесь старых стандартов типа Stardust и The Shadow of Your Smile с вещами более поздними. Пресс-релиз к альбому обращает внимание и на еще одну немаловажную деталь. Дело в том, что в современном исполнительстве на тенор-саксофоне можно усмотреть две отличающиеся друг от друга тенденции: одна идет от Лестера «Преза» Янга, другая от Колтрейна. Великолепный звук Преза творчески развивали в своих записях Декстер Гордон, Стен Гетц, Зут Симс, Джо Хендерсон, Уэйн Шортер. Обоих участников данного проекта авторы пресс-релиза причисляют к «линии Преза». Что ж, включение в программу вещей Шортера (Lester Left Town) и Симса / Маллигена (The Red Door) дает какие-то основания причислять Гарцоне с Рупертом к наследникам традиций кул-джаза, естественно, с учетом всех модификаций, возникших в джазе с тех пор. Но если вас не очень волнуют эти стилистические нюансы, можно просто с удовольствием слушать двух больших музыкантов с отличной ритм-группой. Это очень высокий уровень современного мэйнстрим-джаза – вы оцените его с первого же трека.

© & (p) 2020 Rupe Media

12 tks / 69 mins

(Jeff Rupert, George Garzone – ts; Richard Drexler – p; Marty Morell – dr; Jeremy Allen – b;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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