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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Peter Campbell - Old Flames Never Die

24.03.2020

Peter Campbell - Old Flames Never Die
Питер Кэмпбелл с его канадской мамой и американским папой - идеальный североамериканец. Он родился и вырос в Нью-Йорке, но на каникулы всегда отправлялся к родственникам в Онтарио или Новую Шотландию. Музыкой, и в частности вокалом, он начал заниматься с детства, имея в этом плане неплохую наследственность: с миром шоу-бизнеса были связаны многие его родные. Впрочем, музыка – не единственное его увлечение. Если грани его вокального таланта шлифовала Джойс МакЛин из известной нью-йоркской Juilliard School, то любовь к дизайну и архитектуре он развивал в уже канадском McGill University в Монреале. Кэмпбелл даже преподавал историю архитектуры с упором на итальянский Ренессанс, но на сегодняшний день музыка все же взяла верх.

С 2012 года Питер живет преимущественно в Торонто и на этот период пришлись его наибольшие успехи. В 2017 году он выпустил принесший ему международную известность альбом Loving You: Celebrating Shirley Horn, посвященный его любимой певице. Этот альбом был даже номинирован в 2018 году на Международную музыкальную премию в номинации «лучший альбом вокального джаза». Нынешний Old Flames Never Die продолжает дискографию Питера Кэмпбелла.

Что это за альбом, и в какой манере работает Питер? Сам он называет свой стиль поп-джазом. По сути это так, но тут надо обратить внимание на первую составляющую этого термина. «Поп» Кэмпбелла не имеет практически ничего общего с современной поп-музыкой, впитавшей в себя элементы рока, электронной музыки и хип-хоп культуры, его «поп» - это популярная музыка до рок-н-ролльной эры, а значит … да-да, тот самый старый добрый традиционный джаз! Кэмпбелл глубоко традиционен и в своем новом альбоме, где он исполняет, как старые стандарты Берлина и Гершвина, так и более современные образцы, вроде композиции на музыку Фреда Херша или Джимми Уэбба, наряду с музыкой Джони Митчелл и главной звезды канадского джаза Оскара Питерсона. Высокий мягкий голос Кэмпбелла и его кантиленовая манера пения буквально обволакивают, в годы, когда джаз был поп-музыкой, такой голос можно было бы назвать обольстительным. Сегодня песни из альбома Old Flames Never Die, на мой взгляд, - идеальный фон для маленького, на пару столиков, джазового кафе (разумеется, когда кончится кошмар с коронавирусом) или для вечера с любимой. Очень достойно выглядит и инструментальная составляющая: прекрасные партии трубы в Stars и My, How the Time Goes By, гитары в . I Got Lost in His Arms и . Why Think About Tomorrow, фортепьяно в There Is No Music. Ассистировала Кэмпбеллу команда крепких канадских сайдмэнов. Лично мне больше всего понравились такие треки, как My, How the Time Goes By (чуть более энергичный, чем остальная программа) и There Is No Music – но это уж, как говорится, дело вкуса.

© & (p) 2020 Peter Campbell Music

11 tks / 52 mins

(Peter Campbell – voc; Adrean Farrugia – p; Reg Schwager – ac.g, el.g; Ross MacIntyre – b; Kevin Turcotte – tp, flg; Michael Occhipinti – el.g, effects;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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