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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Wild/Life - Maloto/Dreams



Wild/Life - Maloto/Dreams
Этот текст мог быть совсем другим. Но мне оказалось недостаточно информации в коротком пресс-релизе Петра Цихоцкого от 1000 Hz Records и перечне композиций с указанием места и участников записи каждой на обложке альбома, и я начал розыски в Сети. Большое интервью с Цихоцким под названием «600 ударов в минуту» в одном из польских сетевых журналов, пусть и относящееся к временам более ранним, существенно прояснило картину.

Выяснилось, что участник большинства записей Петр Данг и Петр Цихоцкий – одно и то же лицо. Петр Данг Цихоцкий – удивительная личность, в одном лице музыкант и антрополог в Институте этнологии и культурной антропологии. Альбомы, которые издает 1000 Hz Records, - это еще и научное исследование. Для изучения современной африканской музыки Петр не случайно выбрал Малави, как страну, лежащую вдалеке от современных африканских центров world music, и потому более «чистый» образец для исследования. Петр вообще не очень любит термин world music за его сильную коммерциализацию. Другой польский участник проекта, Войцех Кухарчик – также энтузиаст и человек с самым широким кругом интересов в искусстве.

И вот в альбоме Maloto/Dreams перед нами предстает коллекция записей, сделанных в 2019 – 2020 годах в небольших студиях Малави, а также в Танзании и одна – в Руанде. Это – моментальный снимок, характеризующий состояние еще слабо урбанизированной, но все же городской культуры небольших городов Восточной Африки, где электроника и современные ритмы приобретают причудливый африканский колорит. Цитирую пресс-релиз: «это смесь современных стилей Восточной Африки – бонго флава, афро-поп, афро-битс, дэнсхолл, сингели, тарааб, локальной ритуальной музыки с экспериментальной электроникой». Остается добавить, что столь же пестра и языковая панель этих записей – ждесь поют не только на суахили и английском, но и на тумбука, киньяруанда, кихехе, кингони, а благодаря участию двух энтузиастов из Восточной Европы – еще и на польском. И самое существенное – все доходы от продаж этого альбома будут направлены африканским участникам проекта Wild/Life и, в частности, на выпуск альбомов, вокалистов, участвовавших в проекте.

© & (p) 2020 1000 Hz Records

14 tks / 51 mins

(Andy One, Piotr Dang, Wojciech Kucharczyk, Lantana, MGB Bwoy, Senge B, Spiral, EQ, Kaigon, Duncan, Troy King, Certifyd, Bravo Salum, RedFern, Cherono Massaba, Happy Mphande, Bonnie, Martin Caphux Kaphukusi, Immy, Ency via Pro;)

Линк предоставлен 1000 Hz Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша, Малави, Руанда, Танзания
музыкальный стиль
африканская музыка

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