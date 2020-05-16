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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dave Bryant - Night Visitors

16.05.2020

Dave Bryant - Night Visitors
Если вам близка музыка такого мастера джаза, как Орнетт Коулмен, то наверняка интересен будет и альбом одного из его самых преданных учеников. Пианист, клавишник и композитор Дэйв Брайант, уроженец Вирджинии, окончил колледж Беркли в 1983 году. Еще в годы учебы его заинтересовало творчество Коулмена и, в частности, разработанная противоречивым мэтром авангарда гармолодическая теория. Брайант завязал переписку с Коулмэном и последующие несколько лет стал его неформальным учеником. Неудивительно, что впоследствии он вошел в состав коулмэновского ансамбля Prime Time, играл в нем несколько лет и участвовал в записи альбома Tone Dialing. Кстати, до этого много лет Орнетт Коулмен предпочитал группы без фортепьяно, так что появление в составе Брайанта было весьма знаменательным. Что же касается собственного творчества, то Дэйв выпустил свой первый диск в 1986 году с лестными liner notes Коулмена, потом следовали новы работы, концерты, туры, активная преподавательская деятельность, и вот ныне мы представляем первый альбом нового трио Дэйва Брайанта с такими зубрами, как басист Чарнетт Моффетт и ударник Грег Бендиан.

Трудно назвать кого-то из видных джазменов последних десятилетий, с кем не работал бы Чарнетт Моффетт. Играл он и с Брайантом, причем в 90-х годах они вместе участвовали в концертном туре Коулмена. С Бендианом же Брайанта связывает еще и личная дружба, а также общая любовь к фьюжн и прог-року 70-х лет. Так что, данное трио объединило не просто мастеровитых музыкантов, но и во многом музыкальных единомышленников. Программу альбома Night Visitors составили композиции Дэйва Брайанта, выдержанные в гармолодическом духе, а также единственный кавер – и это, конечно, композиция Орнетта Коулмена: Dee Dee, ставшая, на мой вкус, едва ли не центральным моментом программы. Не могу удержаться, чтобы не процитировать в этой связи пресс-релиз к изданию альбома: «Необычайная гибкость, демонстрируемая Моффеттом и Бендианом в этой пьесе, подчеркивает, что эти двое, возможно, одни из немногих музыкантов на планете, которые смогли так логично связать в единое целое фри-джаз, джаз-рок, гармолодическую концепцию с густой подливкой из фанкового органа в духе органных трио 60-х годов». В этой фразе не упомянут лидер трио, но надо помнить, что органные партии – это Дэйв Брайант. Равно, как и виртуозные партии на всех прочих клавишных, умение соединить обильно применяемую электронику, концептуальные гармолодические идеи с подчас очень простыми мелодиями. Особо отмечу такие композиции Брайанта, как Lime pickle, Skywritten, Confidential и, конечно, завершающую программу большую сюиту в трех частях Night Visitors. Словом, этот альбом – отличная новость для поклонников интеллектуального авангарда.

2020

11 tks / 68 mins

(Dave Bryant – p, keyb, org; Charnett Moffett – b; Gregg Bendian – dr, perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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