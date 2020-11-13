|
|
|
Modeste Hugues & Kilema - Green World – Songs from Madagascar
13.11.2020
Впервые в жизни довелось мне услышать традиционную музыку Мадагаскара. Ну, положим, не совсем традиционную: у всех тринадцати треков альбома есть конкретные авторы – в основном Модесте Хьюз и в одном случае Килема. Да и инструменты у обоих исполнителей в основном знакомые нам гитары плюс перкуссия и один действительно традиционный инструмент у Килемы – маровани, этакий деревянный ящик с 12 струнами с одной стороны и 12 струнами с другой. Но всем своим строем, гармониями, манерой пения вокалистов и так далее, эта музыка сильно отличается от традиционной музыки Африки, к которой огромный остров Мадагаскар «пристегнут» географически.
А теперь пора поближе познакомиться с исполнителями и назвать их полные имена – трудно найти что-то более труднопроизносимое. Итак, Модесте Хьюз – он же Модесте Хьюз Рандрамахитасоа. Выходец из южных районов острова. Выступал со знаменитой Сезарией Эйвора, победитель ряда престижных конкурсов, финалист Independent Music Award в категории world music. В своих песнях часто воспроизводит характерные ритмы сельских районов южной части острова, в основном вокруг города Бетрока. Его партнер по этому релизу Килема – он же Клемент Рандрианантоандро. Ветеран с тридцатилетним профессиональным стажем, самоучка, сам изготавливавший инструменты, тоже с юга, но из города Толиара. В 1993 году переехал во Францию, лидер ансамбля Kilema. Дискография насчитывает четыре альбома, гастролирует по всему миру, бывал в Литве, Латвии, Грузии, очень популярен почему-то на Тайване.
Большинство песен альбома посвящено самым простым вещам – любовные коллизии, семейные отношения и так далее. Но при этом – и обеспокоенность разрушением традиционной малагасийской культуры и природы (Robaky), стремление сохранить наш мир зеленым – вполне себе в экологическом тренде (Ala Maintso). Очень необычное и яркое впечатление. Рекомендую поклонникам world music.
© & (p) 2020 ARC Music
13 tks / 51 mins
(Modeste Hugues Randriamahitasoa - voc, g, perc, katsa (shaker); Clément Randrianantoandro (Kilema) - voc, marovany, perc, katsa (shaker);)
Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Мадагаскар
музыкальный стиль
африканская музыка
Расскажи друзьям:
подробнее
На обложке альбома The Ripple стоят имена двух известных американских тенор-саксофонистов. Руперт играл с Мэхогени, Бенни Картером, Сэмом Риверсом, Мейнардом Фергюссоном. Ветеран джаза Гарцоне работал с Такумой, Пересом, Ловано, сейчас ...
подробнее
Американский джазовый гитарист Джим Робитейл, постоянно сотрудничающий с лейблом Whaling City Sound, и похож и не похож на самого себя, если сравнивать его прошлогодний альбом A View From Within (обзор диска есть на сайте) и нынешний Space ...
подробнее
Мечты сбываются! – так можно было бы назвать этот текст. За свою долгую жизнь в музыке Джим Уоллер перепробовал, кажется, все – и только не было у него собственного биг-бэнда. И вот этот момент настал. Альбом Bucket List записан биг-бэндом ...
|
|
|