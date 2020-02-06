Baluji Shrivastav - Seasons of India

В феврале лондонский лейбл ARC Music делает щедрый подарок любителям индийской классической музыки: поступает в продажу новый альбом Балуджи Шривастава Seasons of India. Шривастав – один из самых ярких представителей современной североиндийской музыки и при этом весьма непохожий, и по личной, и по творческой судьбе, на других известных индийских музыкантов. Во-первых, Шривастав – мультиинструменталист, что не очень характерно для индийской классической музыки. Во-вторых, он – почти самоучка, а не выходец из семьи потомственных музыкантов, что в Индии как раз весьма распространено. Балуджи Шривастав родился в североиндийском штате Уттар-Прадеш. В раннем детстве он ослеп, и мир звуков стал для него одним из основных средств коммуникации. Интерес к музыке проснулся у него в школе для незрячих детей, именно там он начал с фантастическим упорством изучать игру на различных традиционных инструментах, именно там проявилось, что, помимо большого трудолюбия, у мальчика оказался недюжинный талант. В университетах Лакхнау и Аллахабада он изучал игру на ситаре и табла, а также вокальные техники. Позже, уже в качестве профессионального музыканта, Шривастав объездил многие уголки страны, сопровождая балетную труппу. Его карьера складывалась из выступлений и записей с другими индийскими музыкантами, но также и из сочинения музыки для кино и театра, концертов с собственной джазовой группой Jazz Orient, с такими всемирно известными западными исполнителями, как Стиви Уандер, Шакира или Анни Леннокс. Шривастав основал также ансамбль из незрячих музыкантов Inner Vision Orchestra. Он удостоен многих наград на родине и титула кавалера Ордена Британской Империи.
В новом альбоме Балуджи Шривастав больше всего играет на ситаре, но также и на таких инструментах, как субрахар, который называют еще басовым ситаром, безладовом ситаре танпура и целом ряде других инструментов, вроде индийской арфы сварманда. Его сопровождает в этих записях один из талантливейших таблистов молодого поколения Сухвиндер Сингх.
У альбома Seasons of India есть и подзаголовок: «Раги времен года». Жизнь миллионов людей в сельских районах страны все еще подчинена строгому циклу смен времен года – от сезона дождей до иссушающего лета. И каждому периоду Шривастав посвящает определенную рагу. Вместе с ним мы проходим весь этот годовой период, вслушиваемся в непривычные мелодии, посвященные тем или иным богам из индийского панетеона, покровительствующим каждому времени года, восхищаемся стремительным темпом Raag Bhairav или медитативным звучанием Raag Shri. Экзотическое путешествие, которое никогда не кончается – из года в год, из века в век. Балуджи Шривастав станет в нем вашим лучшим гидом.
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