Baluji Shrivastav - Seasons of India

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Baluji Shrivastav - Seasons of India

06.02.2020

Baluji Shrivastav - Seasons of India
В феврале лондонский лейбл ARC Music делает щедрый подарок любителям индийской классической музыки: поступает в продажу новый альбом Балуджи Шривастава Seasons of India. Шривастав – один из самых ярких представителей современной североиндийской музыки и при этом весьма непохожий, и по личной, и по творческой судьбе, на других известных индийских музыкантов. Во-первых, Шривастав – мультиинструменталист, что не очень характерно для индийской классической музыки. Во-вторых, он – почти самоучка, а не выходец из семьи потомственных музыкантов, что в Индии как раз весьма распространено. Балуджи Шривастав родился в североиндийском штате Уттар-Прадеш. В раннем детстве он ослеп, и мир звуков стал для него одним из основных средств коммуникации. Интерес к музыке проснулся у него в школе для незрячих детей, именно там он начал с фантастическим упорством изучать игру на различных традиционных инструментах, именно там проявилось, что, помимо большого трудолюбия, у мальчика оказался недюжинный талант. В университетах Лакхнау и Аллахабада он изучал игру на ситаре и табла, а также вокальные техники. Позже, уже в качестве профессионального музыканта, Шривастав объездил многие уголки страны, сопровождая балетную труппу. Его карьера складывалась из выступлений и записей с другими индийскими музыкантами, но также и из сочинения музыки для кино и театра, концертов с собственной джазовой группой Jazz Orient, с такими всемирно известными западными исполнителями, как Стиви Уандер, Шакира или Анни Леннокс. Шривастав основал также ансамбль из незрячих музыкантов Inner Vision Orchestra. Он удостоен многих наград на родине и титула кавалера Ордена Британской Империи.

В новом альбоме Балуджи Шривастав больше всего играет на ситаре, но также и на таких инструментах, как субрахар, который называют еще басовым ситаром, безладовом ситаре танпура и целом ряде других инструментов, вроде индийской арфы сварманда. Его сопровождает в этих записях один из талантливейших таблистов молодого поколения Сухвиндер Сингх.

У альбома Seasons of India есть и подзаголовок: «Раги времен года». Жизнь миллионов людей в сельских районах страны все еще подчинена строгому циклу смен времен года – от сезона дождей до иссушающего лета. И каждому периоду Шривастав посвящает определенную рагу. Вместе с ним мы проходим весь этот годовой период, вслушиваемся в непривычные мелодии, посвященные тем или иным богам из индийского панетеона, покровительствующим каждому времени года, восхищаемся стремительным темпом Raag Bhairav или медитативным звучанием Raag Shri. Экзотическое путешествие, которое никогда не кончается – из года в год, из века в век. Балуджи Шривастав станет в нем вашим лучшим гидом.

© & (p) 2020 ARC Music

7 tks / 78 mins

(Baluji Shrivastav– surbahar, swarmanda, natavangam (small cymbals), tanpura (tks 1, 2), sitar(tks 3-7), dilruba; Sukhwinder Singh ‘Pinky’ - pakhawaj Jodi (tk2), tabla(tks 3-7);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Индия
музыкальный стиль
индийская музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Juice Oh Yeah - Juice Oh Yeah

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: прог-рок
Juice Oh Yeah – первый альбом, которым продолжилось в 2020 году общение нашего сайта с авангардным московским лейблом «Без Названия и Лого». Одновременно это первое знакомство с одноименным ансамблем из Санкт-Петербурга. Чаще всего ...
подробнее
06.02.2020

KyoShinDo - Taiko Do – Echo of the Soul

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, Япония
Название этого коллектива звучит по-японски, но на самом деле его участники – итальянцы. Ансамбль KyoShinDo возник в Генуе в начале 2000-х годов на почве увлечения группы музыкантов японской культурой. Как музыкантов, их очаровало ...
подробнее
06.02.2020

Lakecia Benjamin - Pursuance: The Coltranes

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Cаксофонистка из Нью-Йорка Лакеция (прямая транскрипция ее имени выглядит чуть иначе: Лакеша) Бенджамин играет и джаз, и фанк, и ритм-энд-блюз. Секреты мастерства ей передавал в свое время такой мастер, как Гэри Бартц. Потом Бенджамин ...
подробнее
06.02.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com