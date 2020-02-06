Baluji Shrivastav - Seasons of India

Cаксофонистка из Нью-Йорка Лакеция (прямая транскрипция ее имени выглядит чуть иначе: Лакеша) Бенджамин играет и джаз, и фанк, и ритм-энд-блюз. Секреты мастерства ей передавал в свое время такой мастер, как Гэри Бартц. Потом Бенджамин ...