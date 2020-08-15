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Jose Rizo’s Mongorama - Mariposas Cantan
15.08.2020
Хосе Рицо – очень влиятельный и популярный ди-джей из Лос-Анджелеса, мексиканец по происхождению. Он первым стал делать на радио программы латинского джаза. Кроме того Рицо сам пишет музыку, продюсирует различные проекты, связанные с джазом и латинской музыкой, является основателем лейбла Saungu Records. В 2000 году он основал большой «латинский» оркестр из 16-ти музыкантов, Latin Side All-Stars, который выпустил 4 альбома, а в 2011 году Хосе создал еще один коллектив, уже более камерного формата, нонет под названием Mongorama, в названии которого явственно слышится намек на выдающегося кубинского музыканта-конгейро Монго Сантамарию. Уже первый, одноименный, альбом нонета принес ему номинацию на Грэмми в категории «лучший традиционный альбом тропикал латина». Второй альбом Baila Que Baila до таких высот не добрался. И вот в августе 2020 года выходит третий альбом под названием Mariposas Cantan.
Сам Хосе Рицо написал для этого альбома несколько композиций в содружестве с гостем проекта – тромбонистом Франсиско Торресом. Остальные треки – это музыка Кэла Тжадера (стартовая Mambo Mindoro), участника нонета флейтиста и музыкального директора ансамбля Данило Лозано (Fiesta De Charangueros), известный джазовый хит Хэнкока Watermelon Man и, конечно же, пьесы Монго Сантамарии, духовного отца ансамбля (Mongorama, Quindimbia). Mongorama остается нонетом, хотя в списке музыкантов (без учета гостей) вы видите десять имен. Связано это с грустным обстоятельством: опытнейший исполнитель на тимбалес Рамон Банда успел записать для этого альбома только половину треков, после чего тяжелая болезнь привела к смерти музыканта, в остальных треках его партию исполнял Джордже Ортис. Памяти друга музыканты посвятили композицию Рицо и Торреса Descarga Ramon Banda, где каждый (включая Торреса) своим соло отдал последнюю дань ушедшему, да и весь альбом Рицо посвятил памяти Рамона Банды. В целом альбом – типичнейший и ласкающий ухо поклоннику латины образчик афро-кубинского джаза: горячие ритмы, мощная работа перкуссии, флейты и другие духовые, скрипка, жаркий вокал, в том числе с гостьями – певицами. В общем, если вам нравится такая музыка, это самое то!
© & (p) 2020 Saungu Records
12 tks / 66 mins
(Justo Almario – ts, fl; Danilo Lozano – fl; Ramon Banda, George Ortiz – timbales; Dayren Santamaria – vi; Joey De Leon – congas; James Zavaleta – voc; Joe Rotondi – p; Alfredo Ortiz - guiro, bongo, bell, chekere, voc; Ross Schodek – b; with Darynn Dean, Yoshigei Rizo, Alexis De La Rocha – voc; Francisco Torres – tb;)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба,
Мексика,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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