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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Ssewa Ssewa - Nva K’la



Ssewa Ssewa - Nva K’la
Июнь 2020 года британский лейбл ARC Music, специализирующийся на этнической музыке, решил посвятить Черной Африке. 26 июня поступают в продажу сразу два новых альбома с музыкой этого региона. Первым мы представляем вам альбом Nva K’la певца и мультиинструменталиста из Уганды Ссева Ссева. Его настоящее имя Джеймс Ссевакирьянга-младший. Родился он в столице страны Кампале, причем в семье, как состоятельной, так и с богатыми музыкальными традициями. Это счастливое стечение обстоятельств и позволило Ссева Ссева стать популярным исполнителем, композитором, педагогом и даже изобретателем новых инструментов. Со своим любимым детищем, джанзи, арфоподобным 22-х струнным инструментом, в котором часть струн настроена по диатонической шкале, а другая – по пентатонической, он и предстает перед нами на обложке своего первого альбома Nva K’la.

Ссева Ссева здесь поет преимущественно на суахили и играет на множестве инструментов традиционного происхождения, но назвать его музыку аутентичной традиционной музыкой народов банту, все же нельзя. И дело не только в том, что сопровождающие его музыканты играют на обычных в современной западной музыке инструментах (электрогитары, бас-гитары, клавишные), Ссева Ссева с большим или меньшим успехом двигается по пути, характерному для многих современных африканских исполнителей: он соединяет традиционные африканские ритмы и интонации с приемами и строем современной поп и рок-музыки. Если говорить об альбоме Nva K’la, то в его программе я выделил бы два полюса. Один – это композиция Engoma, где царствует традиция, а национальные барабаны отбивают ритмы, характерные для свадебных торжеств в королевстве Буганда, одной из основных частей нынешнего государства Уганда. Другой – это финальная композиция We Groove, которая практически ничем не отличается от продукции, которую выпускают в Брюсселе, Нью-Йорке или Сингапуре. Все остальные треки альбома находятся где-то между этими полюсами, в большей или меньшей степени тяготея к одному из них. Выделил бы я в этой связи еще Mwagala, своим расслабленно-беспечным ритмом удивительно напоминающую музыку рэгги. Содержание песен – самое обычное: любовная лирика (с характерным взглядом мужчины-африканца на отношения), песня рыбаков, крестьяне, собирающиеся на деревенскую сходку, посвящение матери, призыв к миру. Слушать интересно хотя бы для того, чтобы представлять, что такое современная популярная музыка Черной Африки и куда она движется.

© & (p) 2020 ARC Music

13 tks / 52 mins

(Ssewa Ssewa- lead vocals, janzi(harp-like string instrument), endongo(lyre), adungu(arched harp), amadinda (xylophone), mbira(Zimbabwe thumb piano), endingidi (1-stringed fiddle), percussion, engoma, ngalabi, talking drum (drums), ngalabi(log drum), ensasi, (shaker, ankle bells), akogo (Ugandan thumb piano); Sebulime Michael (tk1), Aloysius Migadde(tks 4,7), Myko Ouma (tks 5, 8, 11, 12), Isaiah (tk 10) – el.g; Matovu Lawrence (tks 1, 2, 4, 5, 7-12), Samuel Bisaso (tk 11) - bass g; Joshua Maggwa (tks 1, 4, 5, 7, 8, 10-12), Augustine Mukisa (tks 9, 11, 13) – dr; Trevor Muhumuza (tks 9, 12), Andrew Ahuura (tk 10) – keyb; Solomon Kalungi Ssozi (tks 5, 8), Lubwama Jimmy (tks 9, 13) – voc;)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Уганда
музыкальный стиль
африканская музыка

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