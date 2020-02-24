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Anthony Jefferson - All I Am
24.02.2020
Черный и темно-синий фон обложки, на которой луч света выхватывает только часть лица вокалиста, сразу настраивает на лад камерный, интимный, на джаз, который хорош для небольших клубных аудиторий. В принципе, так оно и получается. Теплый баритон Энтони Джефферсона звучит, будто лично для тебя. А петь этот исполнитель умеет, умеет почти с детства. Энтони Джефферсон родился в Новом Орлеане в очень религиозной католической семье и петь начал в очень юном возрасте в вокальной группе при храме. С пяти лет он занимался еще и игрой на фортепьяно. Потом была поездка в Калифорнию, потом учеба в Беркли, потом возвращение в Новый Орлеан и открытие там ресторанного бизнеса, где сам же Энтони пел и играл с ансамблем из лучших музыкантов города. А потом, во время отпуска, Энтони отправился в Доминиканскую республику и … прикипел сердцем к этой стране.
Редчайший случай! Часто музыканты из разных стран мира стремятся играть джаз на его родине и лучше всего – в Нью-Йорке. Энтони Джефферсон проделал путь в противоположном направлении, переехав из США в Доминиканскую республику, где сегодня он преподает в национальном университете в Санто-Доминго и считается одним из сильнейших джазовых исполнителей этой карибской страны. Уже в Доминиканской республике Джефферсон выпустил свой первый альбом But Beautiful, а спустя шесть лет после дебютника предлагает вниманию публики свой новый альбом All I Am. Как и ранее, этот проект он делал в тесном сотрудничестве с аранжировщиком и пианистом Кори Алленом, в компании американских и доминиканских музыкантов. И, надо сказать, даже такие известные в сотнях интерпретаций вещи, как Summertime или Besame Mucho, в исполнении Джефферсона и в аранжировке Аллена звучат совсем не банально. Besame Mucho Энтони исполнил в дуэте с популярной доминиканской певицей Патрисией Перейра, а финальный трек You’ve Got A Friend – уже в мужском дуэте с Густаво Хостосом. В целом же программу составили и известные джазовые стандарты (вспомню еще Night And Days и Willlow Weep For Me), и образчики музыки соул, и поп-хиты. Нашла в ней место и одна оригинальная песня In the Presence Of, которую сочинил старый партнер Джефферсона трубач Марк Рэпп на стихи самого Энтони. Эта репертуарная пестрота в общем не создает ощущение эклектики, поскольку джазовое начало превалирует во всех треках. Приятный образчик камерного джаза – и хороший шанс открыть для себя новое имя: Энтони Джефферсон.
© & (p) 2020 Anthony Jefferson
11 tks / 49 mins
(Anthony Jefferson – voc; Corey Allen – p, keyb; Federico Mendez – g; Pegbian Sang, Esar Simo – b; Guy Frometta – dr; Sly De Moya – dr, perc; Tom McCauley – g, add.perc; with Mark Rapp – tp; Patricia Pereira, Gustavo A.Hostos – voc; The Corey Allen Strings; The Corey Allen Horns;)
Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Доминиканская республика,
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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