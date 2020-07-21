Dusan Jevtovic - If You See Me

Талантливого гитариста, барселонского серба Душана Евтовича наши читатели могли запомнить по многочисленным релизам в разных форматах, обозревавшихся на сайте. Как правило, все эти работы выходили под логотипом MoonJune Records. Но свой пятый сольный и полностью авторский альбом If You See Me Душан выпустил самостоятельно, хотя дыхание MoonJune ощутимо и здесь. Как и многие релизы MoonJune, этот альбом (май 2017 года) записывался в студии La Casa Murada, оборудованной в средневековом доме под Барселоной, а партнерами Душана стали музыканты, часто работающие с лейблом Леонардо Павковича. Альбом записывался вживую при участии новатора-гитариста Маркуса Ройтера, каталонского басиста Берната Эрнандеса и ударника Гэри Хасбенда. Единственное исключение – приглашенный Евтовичем в этот проект македонский ударник Александар Петров, играющий на традиционном македонском барабане тапан. Александар записал свои партии в Скопье для шести из восьми треков программы, а сведение и мастеринг осуществлял в Буэнос-Айресе Хуан Пабло Алькаро. Вот такой интернациональный проект.
С учетом участия Петрова можно было бы предположить, что музыка Душана приобретет характерный балканский колорит. Но об этом я с полной уверенностью могу говорить только в отношении одной композиции, делающей честь Евтовичу-композитору. Это Babe (Grannies), где он в начале, середине и в коде композиции вмонтировал сэмплы с записью пения сербских бабушек, исполняющих нечто фольклорное. В остальном тапан Петрова сыграл роль пикантной приправы к основным блюдам. А они были приготовлены по излюбленным Душаном рецептам, где грань между фьюжн и прог-роком провести сложно, да и необходимости в этом нет. Слушая музыку, я словил себя на мысли, что практически во всех пьесах альбома присутствует редкое для музыкального произведения качество: саспенс, как в фильмах Хичкока. При отменной работе гитар и ударных, мелодические линии и ритмический рисунок все время держат тебя в напряжении, оставляя ощущение неразгаданной загадки. Возможно, это чисто мое восприятие, но такую особенность я отметил именно в If You See Me. Своим же персональным фаворитом альбома назову Si Pooro с ее мощным драйвом и отличной гитарной партией. Отдельно можно отметить классную работу ударных в Something In Between. В целом же If You See Me для Душана Евтовича явный шаг вперед и шаг решительный. Этот мастер заставляет по-новому взглянуть на свое творчество – и композиторское, и исполнительское.
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