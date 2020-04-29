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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra - Four Questions

29.04.2020

Arturo O’Farrill &The Afro Latin Jazz Orchestra - Four Questions
«Что делает единство перед лицом бедствий / угнетения? Что делает честность перед лицом лжи / обмана? Что порядочность делает перед лицом оскорблений? Как добродетель встречает грубую силу?» Это цитата из написанной в 1903 году книги выдающегося борца за права темнокожих американцев Уильяма ДюБуа «Души черного народа». В 2016 году философ и публицист Корнел Уэст вместе с Артуро О’Фариллом и его Afro Latin Jazz Orchestra представили на одном из концертов композицию Four Questions, где Уэст выступает с речью, включающей эти четыре вопроса Дюбуа, под музыку О’Фарилла. Сегодня она вошла в новый альбом О’Фарилла и даже дала ему название.

Надо сказать, и в целом идеологический градус накала в новой работе Артуро весьма высок. Половину альбома составляет, например, большая сюита из четырех частей A Still, Small Voice, основная идея которой состоит в том, что у каждого из нас есть некий внутренний голос, который одни называют интуицией, а другие – божественным откровением, и который помогает различать добро и зло. Артуро О’Фарилл всецело поддерживает своего близкого друга Уэста в социальной критике деятельности нынешней президентской администрации и, надо сказать, в музыкальном плане эта поддержка выглядит очень мощной.

Когда я слушал альбом Four Questions с его прекрасной работой секций оркестра, с вокальными фрагментами, с монументальной и оригинально аранжированной музыкой (это, кстати, первый альбом О’Фарилла, полностью состоящий из его собственных композиций), в памяти вставали два могучих имени: Дюк Эллингтон и Чарли Мингус. Мощь музыки и идей, которые в ней заложены, позволяют сравнивать работу О’Фарилла с этими титанами. Впрочем, и сам Артуро О’Фарилл вполне может быть причислен к элите современного джаза, особенно в его афро-латинском варианте.

Сын выдающегося джазового музыканта Чико О’Фарилла, Артуро родился в Мехико, но рос в Нью-Йорке. Свой Afro Latin Jazz Orchestra он основал в 2002 году, до этого успев поработать пианистом в биг-бэнде Карлы Блей (в 1979-83 годах), играть с Диззи Гиллеспи, Лестером Боуи, Уинтоном Марсалисом и Гарри Беллафонте. Но большой успех он снискал именно с Afro Latin Jazz Orchestra. Уже дебютный альбом коллектива принес ему в 2009 году Грэмми за лучший альбом латинского джаза. Последующие альбомы принесли ставшему непререкаемым авторитетом в латинском джазе музыканту еще несколько Грэмми и латинских Грэмми. Слается мне и новое полотно О’Фарилла без наград не останется…

© & (p) 2020 Zoho Records

8 tks / 62 mins

(Arturo O’Farrill – p, cond; Dr Cornell West – narrator (tk 3); Bobby Porcelli, Ivan Renta, Jeremy Powell, Larry Bustamante, David DeJesus, Peter Brainin, Jason Marshall – saxes; Bryan Davis, Seneca Black, Adam O’Farrill, John Bailey, David Smith, Jim Seeley, Jonathan Powell – tp; Rafi Malkiel, Kajiwara Tokunori, Frank Cohen, Earl McIntyre – tb, tuba; Ricardo Rodriguez, Gregg August - b; Vince Cherico – dr; Tony Rosa, Roland Guerrero – congas; Carly Maldonado – bongos, perc; Joe Gonzalez – bongos; Alison Deane – p; guests: Jana Ballard, Aubrey Johnson, Edda Fransdottir – voc; Sharon Moe – French horn (tk 5); DJ Logic – turntables;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Мексика, США
музыкальный стиль
Латинский джаз

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