Cool Spring - Are We There Yet?

Первая для нашего сайта встреча с интереснейшим коллективом под названием Cool Spring. Появился он, если я не ошибаюсь, три года назад и объединил в одну команду людей весьма не ординарных. Итак, знакомьтесь! Бернхард Вёстхайнрих – немецкий художник, композитор и музыкант. Увлекается электронной и электро-акустической музыкой, автор сольных и коллективных проектов, в том числе с известным гитаристом-новатором Маркусом Рёйтером, участник многих форумов экспериментальной импровизационной музыки. Дэвид Ротенберг - американский профессор философии и музыки в Технологическом институте Нью-Джерси, а заодно – композитор и музыкант-духовик, в первую очередь кларнетист. Увлекается записями дуэтов с животными – от китов до насекомых, автор полутора десятков альбомов, в том числе на ЕСМ, а также ряда книг.
В октябре 2018 года Бернхард и Дэвид собрались в Хадсон-Вэлли, штат Нью-Йорк в обществе соседа Дэвида по поселку Кул Спринг, басиста и продюсера Джея Николаса, и за два дня записали альбом, последующая работа над которым заняла почти два года. 18 декабря 2020 года альбом трио Cool Spring под названием Are We There Yet? вышел на Japetus Media. Странным названием («Мы уже там?») альбом обязан детским воспоминаниям Дэвида, как он и его брат, когда семья выбиралась на машине в путешествие куда-нибудь в горы или к морю, с нетерпением ерзали на заднем сидении и постоянно спрашивали: «Мы уже там?», хотя прекрасно знали, что ответ будет отрицательным.
Мне кажется, такое название имеет прямое отношение к стилистике музыки Cool Spring. Исповедуя минимализм, музыканты очень медленно, с многочисленными повторами (да здравствует лупинг!) разворачивают сюжет каждой пьесы. Композиции, как правило, весьма объемны: от девяти до пятнадцати минут. Обычно кларнет Ротенберга звучит на фоне электронного фона, весьма ритмичного, благодаря электронной перкуссии Джея и клавишам Бернхарда. Реже, как в пьесе с еще одним парадоксальным названием The River That Flows Both Ways
, тон задает электроника, а акустические духовые звучат ближе к концу композиции. На первый взгляд, развития практически не происходит, но это только на первый взгляд. К финалу вы неожиданно для себя обнаруживаете, что вам не хочется расставаться с этой гипнотической музыкой, и как было бы здорово, если бы она продолжалась еще и еще. Могут сказать: такая музыка – на любителя. Естественно, и должен признаться: я – именно такой любитель. Возможно, вы разделите со мной это мнение.
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6 tks / 66 mins
(Bernhard Wöstheinrich – keyb, virtual synthesizers, live-sequencing; David Rothenberg – cl, bass cl, ss, iPad; Jay Nicholas – b, wavedrum;)
Линк предоставлен Japetus Media
Леонид АУСКЕРН