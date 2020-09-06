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Chad McCullough - Forward
06.09.2020
Новая экскурсия в мир чикагского джаза. Все лица знакомые, всех доводилось слушать в разных сочетаниях, но на сей раз в центре внимания – трубач и композитор Чад МакКаллоф. Он живет в Чикаго последние семь лет, а до того делал карьеру в своем родном Сиэттле. Как говорит сам Чад, «Музыка Чикаго мне очень близка. Когда я переехал сюда, то немедленно почувствовал, что оказался именно в том месте, где мне надлежит быть». МакКаллоф быстро стал участником многих здешних проектов, уже дважды он участвовал в записях басиста Мэтта Юлери, которого высоко ценил еще до прибытия в Город Ветров. У Чада здесь было столько работы в качестве сайдмена, а также совместных проектов с бельгийским пианистом Брамом Вейтерсом и словацким пианистом Михалом Ванучеком, что только теперь он решил записать собственный альбом, кстати, восьмой в качестве лидера. Другой вопрос, что со времени его предыдущей сольной работы прошло уже более десяти лет.
Вместе с Чадом в записи Forward участвовали его чикагские коллеги: пианист Роб Клирфилд, басист Мэтт Юлери и ударник Джон Дейтемейер. О сыгранности такого состава говорить нет нужды: каждый каждого тут прекрасно знает и чувствует. Просто на сей раз лидером стал Чад МакКаллоф. Что сказать о его игре? Чад не любит слишком темповые вещи. Если вспомнить, что труба – один из наиболее близких к человеческому голосу инструментов, то его игру я бы сравнил не со сбивчивой горячечной речью юноши, а с неторопливым аргументированным монологом человека зрелого. Скажем, Oak Park – это впечатления МаКаллофа от расположенной в этом месте студии великого архитектора Фрэнка Ллойда Райта, а Focal Point - воспоминания о съемках живописного побережья озера Мичиган. Высокое мастерство, несколько философский взгляд на вещи, глубокое удовлетворение от того, чем он занимается – так я характеризовал бы Чада и его новый, уже «чикагский» альбом. Рекомендую!
© & (p) 2020 Outside in Music
6 tks / 40 mins
(Chad McCullough – tp; Rob Clearfield – p; Matt Ulery – b; Jon Deitemeyer – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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