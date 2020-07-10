Jason Kao Hwang - Human Rites Trio

После прошлогоднего дуэтного альбома с Карлом Бергером Conjure (обзор можно найти на сайте), в этом году американский скрипач и композитор китайского происхождения Джейсон Као Хван представляет новую работу с каламбурным названием Human Rites Trio, записанную в одной из студий Бруклина в августе 2019 года.
Этот проект, как и подсказывает название, сделан в формате трио. С басистом Кеном Филиано и ударником Эндрю Друри Джейсон работает уже очень давно: первый совместный альбом они записали пятнадцать лет назад, а позже сотрудничали в самых разных форматах – от Edge Quartet и до Sing House Quintet, так что взаимопонимание музыкантов тут прекрасное. В новой работе, полностью авторской, Джейсон Као Хван остается верен своим авангардным традициям. Самые большие композиции альбома, Words Asleep Spoken Awake в двух частях, общей продолжительностью звучания более четверти часа, и двенадцатиминутная Battle for the Indelible Truth впечатляют необычайно экспрессивной игрой и ювелирным взаимодействием всех трех исполнителей. Авангард от Као Хвана больше похож на современный так называемый новый джаз, где трудно провести грань между академическим и джазовым авангардом, чем на фри-джаз его афроамериканских родоначальников 60-х годов. Возможно, это логично, если вспомнить, что в целом ряде своих проектов Као Хван проводит идеи азиа-американского джаза, отличного от афроамериканского. Пьесу Conscious Concave Concrete отличает достаточно равномерный ритм, на фоне которого импровизирует Као Хван, играющий в этом альбоме и на скрипке, и на альте. Композиция 2 AM – это ряд перетекающих друг в друга дуэтов, где в начале дискутируют Джейсон и Кен, затем Кен и Эндрю, и, разумеется, третий участник трио при этом был отнюдь не лишним. Финальная пьеса Defiance еще раз дает возможность проявить себя во всем блеске всем трем музыкантам.
Как уже говорилось выше, альбом записывался в прошлом году, но увидел свет он 1 июля нынешнего, весьма непростого года, поэтому вполне естественно следующее посвящение, помещенное Као Хваном на конверте: «Этот CD завершался в период пандемии COVID-19 2020 года. Музыка посвящается всем героическим врачам, сестрам и всем, кто на переднем крае борьбы, в результате которой удалось спасти так много жизней. Музыка также посвящена памяти всех жертв этого грозного бедствия».
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