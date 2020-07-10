Jason Kao Hwang - Human Rites Trio

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Jason Kao Hwang - Human Rites Trio

10.07.2020

Jason Kao Hwang - Human Rites Trio
После прошлогоднего дуэтного альбома с Карлом Бергером Conjure (обзор можно найти на сайте), в этом году американский скрипач и композитор китайского происхождения Джейсон Као Хван представляет новую работу с каламбурным названием Human Rites Trio, записанную в одной из студий Бруклина в августе 2019 года.

Этот проект, как и подсказывает название, сделан в формате трио. С басистом Кеном Филиано и ударником Эндрю Друри Джейсон работает уже очень давно: первый совместный альбом они записали пятнадцать лет назад, а позже сотрудничали в самых разных форматах – от Edge Quartet и до Sing House Quintet, так что взаимопонимание музыкантов тут прекрасное. В новой работе, полностью авторской, Джейсон Као Хван остается верен своим авангардным традициям. Самые большие композиции альбома, Words Asleep Spoken Awake в двух частях, общей продолжительностью звучания более четверти часа, и двенадцатиминутная Battle for the Indelible Truth впечатляют необычайно экспрессивной игрой и ювелирным взаимодействием всех трех исполнителей. Авангард от Као Хвана больше похож на современный так называемый новый джаз, где трудно провести грань между академическим и джазовым авангардом, чем на фри-джаз его афроамериканских родоначальников 60-х годов. Возможно, это логично, если вспомнить, что в целом ряде своих проектов Као Хван проводит идеи азиа-американского джаза, отличного от афроамериканского. Пьесу Conscious Concave Concrete отличает достаточно равномерный ритм, на фоне которого импровизирует Као Хван, играющий в этом альбоме и на скрипке, и на альте. Композиция 2 AM – это ряд перетекающих друг в друга дуэтов, где в начале дискутируют Джейсон и Кен, затем Кен и Эндрю, и, разумеется, третий участник трио при этом был отнюдь не лишним. Финальная пьеса Defiance еще раз дает возможность проявить себя во всем блеске всем трем музыкантам.

Как уже говорилось выше, альбом записывался в прошлом году, но увидел свет он 1 июля нынешнего, весьма непростого года, поэтому вполне естественно следующее посвящение, помещенное Као Хваном на конверте: «Этот CD завершался в период пандемии COVID-19 2020 года. Музыка посвящается всем героическим врачам, сестрам и всем, кто на переднем крае борьбы, в результате которой удалось спасти так много жизней. Музыка также посвящена памяти всех жертв этого грозного бедствия».



© & (p) 2020 True Sound Recordings

6 tks / 53 mins

( Jason Kao Hwang – vi, viola; Andrew Drury – dr; Ken Filiano – b;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай, США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dave Bryant - Night Visitors

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Если вам близка музыка такого мастера джаза, как Орнетт Коулмен, то наверняка интересен будет и альбом одного из его самых преданных учеников. Пианист, клавишник и композитор Дэйв Брайант, уроженец Вирджинии, окончил колледж Беркли в 1983 ...
подробнее
16.05.2020

Dave Stryker with Bob Mintzer and the WDR Big Band - Blue Soul

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Далеко не первый альбом, где один из лучших европейских биг-бэндов – немецкий WDR Big Band из Кельна, записывается с кем-то из знаменитых и уважаемых джазовых инструменталистов. Американский гитарист Дэйв Страйкер, имеющий на своем счету ...
подробнее
23.04.2020

David Bach - Fierce Heart

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: смус джаз
Имя пианиста, клавишника и композитора Дэвида Баха вы вряд ли встретите в анкетах лучших джазменов года или списках популярности общеамериканского масштаба, но у себя в Мэриленде этот музыкант пользуется широкой известностью. В 2019 году ...
подробнее
21.06.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com