Luca Dalpozzo Quintet - Rust

Русская песня «Я милого узнаю по походке» вспоминается при знакомстве с любым из релизов итальянского лейбла nusica.org. Здесь последовательно придерживаются раз и навсегда выработанного принципа оформления альбомов: однотонная обложка, лаконичный геометрический узор и крупный порядковый номер релиза по каталогу фирмы – без имени исполнителя и названия альбома. В данном случае под номером 18 на лейбле и в собственной карьере дебютирует басист и композитор из Болоньи Лука Дальпоццо со своим квинтетом.
Лука в принципе играет и на акустическом контрабасе, и на бас-гитаре, но в данном проекте оон предпочел именно контрабас. Секреты джаза Дальпоццо (р.1983) постигал в консерваториях Феррары и Адрии, а игру на контрабасе в академической музыке – в консерватории Болоньи. Кроме того он специально изучал особенности кубинской музыки на ее родине, в Гаване. Лука сегодня играет в трио Паезани-Дальпоццо-Мазукко (вышло уже 2 альбома) и хорошо известен выступлениями и коллаборациями на итальянской и международной сцене. Rust - первый альбом с полностью авторской музыкой его собственного квинтета.
Учитывая интерес Луки к кубинской музыке, я предполагал услышать в программе альбома нечто афро-кубинское. Но нет: по стилистике музыка Дальпоццо в этом проекте – типичный европейский новый джаз на тонкой грани между мэйнстримом и фри и в сочетании акустики и электроники. Открывает альбом неожиданная пьеса с «японским» названием, но без соответствующего колорита: Enter Ukiyo-e, где правят бал альт-саксофон Мануэля Калиуми и гитара Франка Мартино. И далее у каждой пьесы свое лицо и свои премьеры. В Alamar опять хорош Мартино, в Upward Drop интересен дуэт саксофона Калиуми и фортепьяно Стермьери, Gyorgy Cluster Dance и Swirl на мой вкус ближе всего к джазу свободной формы, причем в первой из этих пьес в общий саунд вплетен еще и человеческий голос. Ну, а сам Лука весьма заметен не только, как лидер, но и как инструменталист. Везде он цементирует звучание квинтета, в Alamar и Drew a Dream как бы запускает все музыкальное движение, а в финальной Blues for Larry (going ballistic), опять-таки на мой вкус, лучшей на диске –тут и электронка, и голос, и характерные блюзовые интонации в современном джазовом преломлении – Дальпоццо разразился еще и продолжительным и весьма эффектным соло. Словом, дебют квинтета явно получился, скучать слушателю этого альбома определенно не придется, а кто-то, как я, откроет для себя новое имя в итальянском джазе – Лука Дальпоццо.
страна: Вьетнам, Италия, Канада, Куба, Польша, США, Франция, Чехия
музыкальный стиль: мэйнстрим, фьюжн
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