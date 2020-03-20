Kiko Dinucci - Rastilho

Эстетику безобразного взял на вооружение бразильский гитарист, певец и автор песен Кико Динуччи в оформлении обложки своего нового альбома Rastilho: увядшие цветы, гниющие овощи и фрукты… Однако, под этой не очень аппетитной обложкой вы найдете вполне свежую, жизнеутверждающую и энергичную музыку, только аромат ее кому-то может показаться слишком терпким и непривычным.
Но сначала об ее создателе. Кико Динуччи живет в Сан-Паулу и уже несколько десятилетий заметен не только на здешней, но и на национальной сцене. Его главная любовь в музыке – это гитара, а вот стилистику он пробовал самую разную. Начинал Кики с панк-рока, потом играл самбу с группой Bando Afromarrônico, еще позже перешел к сложной по структуре музыке, сочетавшей элементы фри-джаза, панка и все той же самбы с группой Metá Metá, а в 2017 году выпустил сольный альбом Cortes Curtos.
В Rastilho Динуччи во многом возвращается к истокам своего творчества, так как музыкальной основой альбома является афробразильская самба, густо пропитанная духом афробразильской религии кандомбле. Как говорит сам Кико Динуччи, все песни к альбому (а его композиций здесь десять из одиннадцати) он написал примерно за месяц. Во всех треках он играет на любимой гитаре с нейлоновыми струнами, играет очень разнообразно, часто используя инструмент еще и как перкуссию. Гитарная техника Кико сложилась под влиянием таких бразильских мастеров, как Баден Пауэлл, Жоао Боско, Жильберту Жил. И хотя мы слышим на протяжении альбома только гитару, скучать вам Динуччи никак не даст: это действительно большой и интересный мастер. Кико еще и поет, но основные вокальные партии исполняют приглашенные им исполнители самого разного плана: от широко известной и уважаемой звезды бразильской сцены Жучиары Марчаль и до рэпера Оги.
С первого и до последнего трека Динуччи погружает вас в различные стороны бразильской жизни – историю, верования, социальные вопросы. Стартовая Exu Odara – это инструментальная версия песнопений кандомбле, Olodé – гимн в честь Оксоси, бога леса и охоты, Marquito – инструменталка в честь бразильского герильеро, убитого местными «эскадронами смерти» в конце 60-х годов, Vida Mansa,
Foi Batendo o Pé Na Terra, Febre do Rato – это все разные лики самбы, а Gaba – это трагическая история ангольской принцессы XVII века, проданной в рабство, попавшей в Бразилию и здесь поднявшей восстание рабов. Хаотично и бессистемно? Полноте, это ведб не учебник по истории Бразилии, а музыкальный альбом! Но, может быть, именно он станет толчком к более пристальному взгляду на эту самую большую страну Южной Америки, и поможет вам в этом Кико Динуччи!
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11 tks / 32 mins
(Kiko Dinucci – voc, ac. g (nylon strings); Dulce Monteiro, Maraísa, Graça Reis, Juçara Marçal – chorus (tks 02, 04, 05, 09, 11); Juçara Marçal – voice (tks 08,10); Ogi – voice (tk 08); Ava Rocha – voice (tk 07);)
Линк предоставил David McLoughlin, Brasil Calling
Леонид АУСКЕРН