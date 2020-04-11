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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Susie Blue & the Lonesome Fellas - Bye Bye Blues

11.04.2020

Susie Blue & the Lonesome Fellas - Bye Bye Blues
Лицо на обложке альбома Bye Bye Blues словно сошло с афиши старого голливудского фильма или не менее старого бродвейского мюзикла. Это не случайно. То, что вы услышите в этом альбоме, можно считать шедевром ретро-стилизации, а можно – просто классическим альбомом в стиле вестерн-свинг. Что такое вестерн-свинг? Если очень коротко – соединение музыки кантри и джаза. Такую музыку раньше всего начали играть на юго-западе Штатов, в Техасе, еще в 30-е годы прошлого века, но сам термин родился уже позже. Вестерн-свинг – весьма открытая музыка, в ней также весьма много от блюза (этакий кантри-блюз, опять-таки, с джазовыми элементами), у нее ярко выраженный танцевальный оттенок и она в принципе весьма оптимистична.

Вокалистка Солитер Майлс живет и работает сейчас в Чикаго, но родом она из Пенсильвании, из семьи франко-русского происхождения. Редким именем она обязана именно французской стороне своих корней, что же касается русской родни, то, как говорит сама певица, ей такое имя оказалось не под силу, и они называли ее просто Сюзи. Певица так и выросла с как бы двумя именами, а сегодня широко использует оба. Свои чисто джазовые работы в стиле свинг она издает, как Солитер Майлс, а вестерн-свинг исполняет с ансамблем Susie Blue & The Lonesome Fellas. При всем при этом, когда-то Солитер мечтала об оперной карьере, и только джазовый скрипач Джонни Фриго уговорил ее попробовать петь свинг.

В команду Lonesome Fellas для записи Bye Bye Blues вошел, помимо группы опытных чикагских музыкантов, прославленный харпер Говард Леви, в свое время – один из основателей Béla Fleck and the Flecktones и лауреат Грэмми. Сразу отмечу, что его игра заметно украсила, скажем, такую композицию, как The Night Life. А в целом, в программу альбома вошло 12 композиций, отлично отражающих всю палитру вариантов вестерн-свинг. Здесь есть вещи, весьма типичные для музыки кантри (Drivin’ Nails In My Coffin, Hear You Knockin’), есть отличные блюзы (та же The Night Life Вилли Нельсона, The Lonesome Road), есть джазовый свинг (I Love You So Much It Hurts Me), а единственная инструменталка Spadella c отличным дуэтом скрипки и аккордеона могла бы зажечь публику в любом кабачке – от Хьюстона до Одессы. Но инструменталка только одна, а во всех остальных одиннадцати треках именно голос Сюзи Блю великолепно объясняет слушателям, что же такое вестерн-свинг и почему он никогда не устареет!

© & (p) 2020

12 tks / 38 mins

(Solitaire Miles – lead voc; Jen Zias – harmony voc; Keith Weber – voc; Neal Alger – g; Howard Levy – harmonica; Tom Hope – p; Don Stille – p, acc; Javier Chaparro – fiddle; Eric Schneider – reeds; TC Furlong – pedal steel; Chris Bernhardt – b; Phil Greatteau – dr; Paul Abella – perc;)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кантри-блюз, свинг

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