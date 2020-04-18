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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Michael Olatuja - Lagos Pepper Soup

18.04.2020

Michael Olatuja - Lagos Pepper Soup
Чем отличаются друг от друга знаменитый новоорлеанский суп гумбо и суп с перцем из Лагоса, который в Западной Африке называют еще «зести»? Они вроде бы близки по рецептуре, но ингредиенты разные и вкус несколько иной. Если, не углубляясь в дефиниции, вы хотите почувствовать, какова разница между джазом американским и африканским, то сравните эти два блюда. Но если в окрестностях вашего дома нет ресторанчиков с африканской и новоорлеанской кухней – просто послушайте новый альбом басиста и композитора Майкла Олатуджи Lagos Pepper Soup, который увидит свет в начале июня.

Олатуджа «варил» свой Lagos Pepper Soup долго: подготовка альбома растянулась почти на пять лет, что подчеркивает особую значимость проекта для этого музыканта. Майкл родился в Лондоне, рос в Лагосе, а сейчас живет в Нью-Йорке. Первые два его авторских альбома, Speak(2009) иThe Promise(2011), заложили основу индивидуального стиля музыканта, в котором знаменитый нигерийский афробит органично уживается с джазовой импровизацией, но во всем блеске он представлен именно в Lagos Pepper Soup. Это и название альбома, и название ансамбля, с которым музыкант постоянно выступает. Блеска проекту добавили и многочисленные гости из разных стран, среди которых немало представителей музыкальной элиты – например, такие личности, как саксофонист Джо Ловано или вокалистка Анжелик Киджо. Со многими из них Олатуджа выступал ранее, как сайдмен, и теперь они откликнулись на его приглашение. Музыкант рассказывает: «Лайонел и Анжелик – это словно мои старшие брат и сестра. Я гастролировал с Лайонелом, и в ходе тура мы обо всем договорились. Мама Лайонела говорит на йоруба. С Анжелик мы познакомились два года назад и с тех пор также гастролировали вместе. Она всегда была одним из моих кумиров. Она – это Мама Африка. Она – королева! Дайана Ривз годами вдохновляла и поддерживала меня. Она стала моим кумиром еще когда я был подростком. С Брэнди Янгер мы делали шоу в Кеннеди Центре в Вашингтоне, и на обратном пути она, шутя, сказала: «О. я знаю, ты заканчиваешь свой альбом, но ты почему-то не просил меня сыграть в нем (смеется). И я попросил ее об этом, и она согласилась. И еще я точно знаю, что Джо Ловано любит африканскую музыку, потому что играю в одном из его ансамблей под названием The Village Rhythms."

В результате сложилась отличная коллекция из 12 треков. Много классного вокала. Помимо Ривз и Киджо, это и Бекка Стивенс, и Лора Мвула, и Тана Алекса. В большой политематической композиции The Hero’s Journey солирует на скрипке Регина Картер, бенинский дуэт Люке – Киджо правит бал в заводном титульном треке, а гитара Лайонела звучит еще и в Mivakpola и аккомпанирует Дайане Ривз в Soki, композиции, аранжированной в популярном в Нигерии размере 6/8, который назывется воро. Арфа Брэнди Янгер звучит в новой версии пьесы Ma Foya, ранее уже записанной Майклом на его дебютном альбоме. В композиции Bola’s Song, которую Олатуджа посвятил своей недавно ушедшей матери, неожиданно и деликатно звучит губная гармоника известного швейцарца Грегуара Маре. В общем, здесь есть что и кого послушать. Суп с перцем Майклу явно удался!

© & (p) 2020 Whirlwind Recordings

12 tks / 63 mins

(Michael Olatuja – el.b, bass synth, perc; Aaron Parks, Robert Mitchell – p; Etienne Stadwijk – keyb; Troy Miller – dr; Magatte Sow – perc; Femi Temowo, Herve Samb, Michael Aarons, Lionel Loueke – g; Camille Thurman, Thana Alexa, Angelique Kidjo, Dianne Reeves, Laura Mwula, Becca Stevens, Onaje Jefferson – voice; Samir Zasif – ts, ss; Regina Carter – vi; Joe Lovano – ts; Brandee Younger – harp; Gregoire Maret – harmonica; 'Lagos Pepper Soup' String Orchestra, conducted Joseph Joubert;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бенин, Великобритания, Нигерия, США, Хорватия, Швейцария
музыкальный стиль
африканская музыка, кроссовер, этно-джаз

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