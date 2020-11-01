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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Frank Kohl - Solitude

01.11.2020

Frank Kohl - Solitude
Из шести альбомов, выпущенных до сих пор Фрэнком Колем, два – четвертый (Rising Tide) и шестой (The Crossing) – обозревал и наш сайт. Те тексты доступны всем желающим, и подробности биографии гитариста, ныне живущего и работающего в Сиэттле, можно поискать в них.

А сейчас лучше перейти непосредственно к новой, седьмой по счету и первой в сольном формате работе Фрэнка Коля. Очень много собственных композиций: восемь из тринадцати. И большинство из них – по крайней мере, это мое личное ощущение – минорные. Собственно, и самое название альбома – Solitude («Одиночество») говорит о том же. Фрэнк грустит о потерях (Still Missing You), мечтает о полете (Fly Way), призывает к миру (A Call For Peace). Последняя композиция напомнила мне чем-то «Предчувствие гражданской войны» Дали: выборы в Штатах на носу, общество расколото на непримиримых сторонников того или иного кандидата, аналитики говорят, что подобного Америка еще не видела… Грустная мелодия Фрэнка Коля призывает к миру в сердцах и головах, хотя, возможно, автор имел ввиду нечто иное… Среди каверов нашлось место джазовой классике: Эллингтон (I Got It Bad), Арлен (My Shining Hour), Керн (Alone Together – опять об одиночестве), а также бразильской мелодии Жобима Once I Loved, замыкающей программу.

Коль – очень большой и очень недооцененный мастер, я об этом уже писал ранее и хочу вновь повторить. Его техника безупречна, по манере игры он немножко напоминает Джо Пасса – соглашусь с составителями пресс-релиза. Но помимо техники в игре любого гитариста есть нечто труднообъяснимое, что делает его музыку «своей» или «чужой». Мне трудно представить человека, в чьем сердце музыка Фрэнка Коля не нашла бы отклик. Когда слушаешь альбом, кажется, что гитарист обращается непосредственно к тебе. А минорный настрой альбома в целом сделает его неоценимым спутником в осеннее ненастье за окном или в долгие зимние вечера. Solitude Коля скрасит ваше собственное одиночество, если рядом нет близкого человека. Мне почему-то так кажется…

© & (p) 2020 Frank Kohl

13 tks / 50 mins

(Frank Kohl – g;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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