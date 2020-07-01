David Boswell - The Story Behind the Story

Если в современном гитарном джазе можно выделить школу Мэтини, то Дэвид Босуэлл наверняка может быть причислен к ее адептам. Уроженец Сан-Франциско, он начал играть на гитаре в возрасте семи лет, играл поначалу рок, а джазом увлекся именно после посещения концерта Пэта Мэтини. Много позже Босуэлл получил возможность несколько недель учиться непосредственно у Мэтини, Дэйва Холланда и Джека ДеДжонетта в Вудстоке. Не нужно объяснять, какое впечатление на него произвело непосредственное общение с кумиром. Весьма востребованный в различных проектах музыкант, сегодня Дэвид всегда находит время для собственного творчества – и как гитарист, и как композитор.
The Story Behind the Story – уже шестой альбом Босуэлла, и в нем сконцентрированы все особенности его джазового языка, при том, что из девяти пьес восемь написал он сам. Дэвид – прекрасный мелодист, его музыку отличают мягкие красивые темы, дающие широкий простор для импровизации. Играет Дэвид, как на акустической, так и на электрогитаре, да еще прибегает и к синтезированному гитарному звуку. В записи этого альбома с ним участвовали разные группы музыкантов в разных треках. Есть среди них и люди с большими именами. Назову хотя бы басиста Джимми Хаслипа (он играл в свое время в Yellowjackets) и пианиста и клавишника Отмара Руиса. Стилистически музыку Босуэлла я бы отнес к разновидности smooth jazz’а, но весьма креативной при этом!
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9 tks / 47 mins
(David Boswell – el.g, ac.g, synthesized g; Mitchel Forman - p(tks 4, 8); MB Gordy – dr, perc(tks 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9); Jimmy Haslip - b(tks 3, 7, 9); Scott Kinsey – p, keyb(tks 3, 6); Gary Novak - dr(tk 3);Otmaro Ruiz – p, keyb(tk 7); Bart Samolis – b (tks 1, 2, 4, 6, 8); Andy Snitzer - sax (tks 2, 9);)
Линк предоставлен Kari-On Productions
Леонид АУСКЕРН