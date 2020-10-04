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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Doxas Brothers - The Circle

04.10.2020

Doxas Brothers - The Circle
Doxas Brothers – канадский джазовый ансамбль из Монреаля, ядром которого являются действительно братья и действительно Доксас. Чет и Джим Доксас росли в музыкальной семье: их отец Джордж руководил хором, и звуки музыки окружали братьев с детства. Им было предопределено стать музыкантами. Уже подростками оба начали выступать в ночных клубах, на вечеринках и так далее. Чет стал саксофонистом, а Джим – барабанщиком. В этом качестве братья выросли в опытных музыкантов, игравших джаз и гасролировавших с такими значимыми музыкантами, как Карла Блей, Джон Аберкромби или Дэйв Дуглас.

К проекту Doxas Brothers братья пришли, уже многое повидав и многое умея в джазе. Джим вместе с басистом Эдрианом Ведади составлял последние десять лет одну ритм-группу, играя в Upstairs Jazz Bar в Монреале. Несколько лет они выступали в составе трио с очень известным джазовым пианистом Марком Коплендом из Нью-Йорка. Когда к ним присоединился Чет Доксас, квартет Doxas Brothers был готов. Я чуть погрешил против истины, назвав ансамбль монреальским, нет, на четверть он, конечно, принадлежит и Большому Яблоку, так как роль нью-йоркского джазмена Марка Копленда в нем трудно переоценить.

Программа альбома The Circle, который выпускает в конце октября канадский лейбл Justin Time Records, составлена из девяти авторских композиций участников ансамбля. Играет он современный необоповый мейнстрим, без особых уклонов в авангард или, напротив, в приджазованную поп-музыку. Одна из моих любимых пьес в альбоме – это Fourteen Daughters, начинающаяся с нежного фортепьянного интро, сменяющегося соло Чета на тенор-саксофоне, на которое немедленно отвечает Марк. На таких фортепьянно-саксофонных диалогах построены и прочие композиции. Впрочем, в Old Sport основную тему цементируют и задают пульс всей композиции уже Ведади и Копленд, расчищая звуковое пространство для соло на ударных от Джима Доксаса. Очень запоминающаяся мелодия и у композиции Joan’s Song, заканичивающейся эффектным соло на одной ноте секунд на сорок уже от Чета Доксаса. Характерно название последней композиции альбома: Goodbye, как и лидирующая роль саксофона в ней.

Добротный альбом, креативная музыка, и можно только пожелать музыкантам, чтобы в будущем название Doxas Brothers зазвучало в джазе столь же громко, как Brecker Brothers много лет назад…

© & (p) 2020 Justin Time Records

9 tks / 61 mins

(Chet Doxas – ts; Marc Copland – p; Adrian Vedady – b; Jim Doxas – dr;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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