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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dylan Jack Quartet - The Tale Of The Twelve-Foot Man

26.04.2020

Dylan Jack Quartet - The Tale Of The Twelve-Foot Man
Этот релиз приглашает нас на джазовую кухню Бостона, где готовят довольно интересные блюда. Ранее мы встречались и с лидером Dylan Jack Quartet барабанщиком, композитором и педагогом (он преподает историю джаза в колледже Эмерсона) Диланом Джеком, и с остальными участниками его квартета. Правда, если трубач Джерри Сабатини и басист Энтони Лива пока знакомы только, как сайдмены, то гитарист Эрик Хофбауэр отметился на нашем сайте уже несколькими лидерскими проектами, а альбом Remains Of Echoes (2019) был записан дуэтом Хофбауэр-Джек. Оба выказали себя в этой работе музыкантами весьма креативными и с богатой творческой фантазией. Эта качества Дилан Джек проявил и во втором альбоме своего основанного в 2016-м и выпустившего дебютный альбом годом позже квартета.

Альбом не очень велик по объему, но весьма содержателен. Стартовая композиция Gauchais Reaction (The Art of Subconscious Mimicry) сразу расставляет все стилистические акценты: Дилан и его коллеги играют джаз авангардный, атональный, полиритмичный и весьма изысканный: лидер жонглирует темпами, Лива работает и смычком, и пиццикато, Сабатини часто использует сурдину для своей трубы, а Хофбауэр время от времени короткими гитарными репликами делает развитие этого музыкального ребуса еще более непредсказуемым. Затем идет двухчастная титульная композиция с загадочным названием, этакая новоджазовая притча. Под двенадцатифутовым человеком Дилан Джек подразумевает некие подсознательные мотивы наших поступков: «Двенадцатифутовый человек – это не обязательно что-то позитивное или негативное. Это, скорее характер проблем, с которыми сталкивается каждый из нас, высокая фигура, нависающая над нашими плечами всю жизнь». Вот такая, столь же нестандартная, как и музыка Дилана, интерпретация. Не менее интересна и последняя пьеса, The Epitaph. Существует так называемая Сейкилосская эпитафия – самая древняя из ныне известных нотированных записей музыкального произведения, обнаружена она была на цилиндрической мраморной стелле древнегреческого происхождения (датируется II веком до нашей эры) на территории Малой Азии (в современной Турции). Текст в переводе гласит: «Пока живешь – свети. Не знайся с горем. Жизнь коротка, а время неумолимо.» Вот такой философский текст, древнюю мелодию которого музыканты из Бостона регармонизировали и импровизируют на ее основе. Очень любопытно, как и альбом в целом!

© 2020 Creative Nation Music

4 tks / 36 mins

(Jerry Sabatini – tp; Eric Hofbauer – g; Anthony Leva – b, sintir; Dylan Jack – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард

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