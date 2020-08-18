Igor Kogan - In a Big City

Сравнительно недавно в новостном разделе сайта мы рассказывали о проекте «Всемирный джаз0вый оркестр», организованном живущим в США композитором, басистом и продюсером Игорем Коганом в поддержку врачей, борющихся с COVID-19. Семнадцать музыкантов из разных стран мира, каждый у себя дома, в условиях карантина, исполнили вместе пьесу, сочиненную Коганом. И вот теперь вновь появился повод поговорить об Игоре, но уже в разделе «Обзоры», в связи с его дебютным студийным альбомом In a Big City.
Тут уместно будет рассказать о самом музыканте несколько подробнее. Игорь родился в России, в Нижнем Новгороде. С семи лет он начал играть на скрипке.В 15 лет Коган эмигрировал с семьей в Израиль, где интерес к музыке у него не пропал, но принял иное направление: Игорь стал басистом. Затем последовал переезд в США и поступление в The New School for Jazz and Contemporary Music в Нью-Йорке, которую Игорь с успехом закончил и какое-то время работал в Нью-Йорке. В 2014 году он перебрался в Лос-Анджелес, где работает по настоящее время – и весьма успешно. Он и востребованный сессионный музыкант, и автор многочисленных сочинений и аранжировок, и участник многих фестивалей в США, Европе и Израиле, и лидер собственного квинтета, а также большого состава под названием Contemporary Jazz Orchestra.
In a Big City – это рефлексия Когана-композитора на тему жизни в больших городах, с которыми связана вся его жизнь. Вылилась она в исполненную квинтетом Игоря программу из девяти авторских композиций, образующих в определенном смысле сюиту. Формально пьесы не связаны друг с другом, но вместе они рисуют панораму жизенных ситуаций, радостей и проблем, с которыми сталкивается житель большого города. Рискну предположить, что здесь автор опирался и на свой жизненный опыт. Стартовая Takeoff и финальная титульная композиция, самая большая по объему, перекликаются друг с другом парадом всех участников квинтета, где каждый получает свою сольную партию. Коган-басист кроме того исполнил без аккомпанемента Bass Introduction на две с половиной минуты, переходящую в оригинальный, совсем не канонический, если говорить об используемых размерах New York Blues. Ну, и конечно, нельзя не упомянуть Vocalise, где блистает именитая гостья проекта, вокалистка Тирни Саттон в эффектном дуэте с флюгельгорном. Стилистически музыка Игоря Когана близка к мэйнстриму в широком понимании этого термина, а в целом In a Big City мало похож на альбом дебютанта – это зрелая и интересная работа, сделанная опытным и талантливым человеком, каковым и является Игорь Коган.
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