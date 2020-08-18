Igor Kogan - In a Big City

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Igor Kogan - In a Big City

18.08.2020

Igor Kogan - In a Big City
Сравнительно недавно в новостном разделе сайта мы рассказывали о проекте «Всемирный джаз0вый оркестр», организованном живущим в США композитором, басистом и продюсером Игорем Коганом в поддержку врачей, борющихся с COVID-19. Семнадцать музыкантов из разных стран мира, каждый у себя дома, в условиях карантина, исполнили вместе пьесу, сочиненную Коганом. И вот теперь вновь появился повод поговорить об Игоре, но уже в разделе «Обзоры», в связи с его дебютным студийным альбомом In a Big City.

Тут уместно будет рассказать о самом музыканте несколько подробнее. Игорь родился в России, в Нижнем Новгороде. С семи лет он начал играть на скрипке.В 15 лет Коган эмигрировал с семьей в Израиль, где интерес к музыке у него не пропал, но принял иное направление: Игорь стал басистом. Затем последовал переезд в США и поступление в The New School for Jazz and Contemporary Music в Нью-Йорке, которую Игорь с успехом закончил и какое-то время работал в Нью-Йорке. В 2014 году он перебрался в Лос-Анджелес, где работает по настоящее время – и весьма успешно. Он и востребованный сессионный музыкант, и автор многочисленных сочинений и аранжировок, и участник многих фестивалей в США, Европе и Израиле, и лидер собственного квинтета, а также большого состава под названием Contemporary Jazz Orchestra.

In a Big City – это рефлексия Когана-композитора на тему жизни в больших городах, с которыми связана вся его жизнь. Вылилась она в исполненную квинтетом Игоря программу из девяти авторских композиций, образующих в определенном смысле сюиту. Формально пьесы не связаны друг с другом, но вместе они рисуют панораму жизенных ситуаций, радостей и проблем, с которыми сталкивается житель большого города. Рискну предположить, что здесь автор опирался и на свой жизненный опыт. Стартовая Takeoff и финальная титульная композиция, самая большая по объему, перекликаются друг с другом парадом всех участников квинтета, где каждый получает свою сольную партию. Коган-басист кроме того исполнил без аккомпанемента Bass Introduction на две с половиной минуты, переходящую в оригинальный, совсем не канонический, если говорить об используемых размерах New York Blues. Ну, и конечно, нельзя не упомянуть Vocalise, где блистает именитая гостья проекта, вокалистка Тирни Саттон в эффектном дуэте с флюгельгорном. Стилистически музыка Игоря Когана близка к мэйнстриму в широком понимании этого термина, а в целом In a Big City мало похож на альбом дебютанта – это зрелая и интересная работа, сделанная опытным и талантливым человеком, каковым и является Игорь Коган.



© & (p) 2020 Igor Kogan

9 tks / 67 mins

(Igor Kogan – b; Jeremy Lappitt – ts; Joshua Aguiar – tp, flg; Marco Apicella – p; Matthew Baker – dr; Tierney Sutton – voc (tk 8);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Expansions: The Dave Liebman Group - Earth

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард, мэйнстрим
Энергия и креативность, которую проявляет на восьмом десятке обладатель высшей американской награды для джазмена NEA Jazz Master (с 2011 года) Дэйв Либмэн просто феноменальны. Он много концертирует, с удовольствием часто записывается в ...
подробнее
09.01.2020

Fair Wind Pleases - Beyond The Seasons

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия
  • музыкальный стиль: авангард, академическая музыка, прог-рок, кроссовер
Совсем недавно, в январе, мы знакомили наших читателей с Daybreaking Live, новым альбомом петербургской группы Roz Vitalis. И вот – на дворе тревожный коронавирусный апрель, а Иван Розмаинский, лидер и основатель этого коллектива, ...
подробнее
27.04.2020

Fawn Fritzen - How to Say Sorry and Other Lessons

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: кроссовер
В России «очень далеко» - это Сибирь, в Канаде «очень далеко» - это Юкон. Но и в Сибири, и на Территории Юкон (таково официальное название этих земель) любят, слушают и исполняют джаз. Вокалистка Фоун Фритцен – одна из тех, кто украшает ...
подробнее
04.08.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com