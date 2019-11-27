|
|
|
Doug Stone - Motion
27.11.2019
Cегодня саксофонист Дуг Стоун живет в Батон-Руже, Луизиана и является доцентом по профилю «джазовые исследования» в Университете Луизианы. Но за свою долгую карьеру на джазовом поприще он много жил и работал в таких крупных джазовых центрах, как Чикаго и Нью-Йорк, а еще больше колесил по стране и за ее пределами, выступая с различными составами. Наиболее известен он своей работой в Bebop Nouveau Band Мейнарда Фергюссона. Кроме того, он создал немало произведений для различных коллективов в качестве композитора и аранжировщика. Бывший редактор DownBeat Джим Шантор говорит о нем исключительно в возвышенных тонах: «Стоун – саксофонист, научившийся использовать свою удивительную технику и гармоническую прозорливость так, чтобы выдавать соло, одновременно креативные, сложные, страстные и запоминающиеся. Его отличает потрясающая техника, но он никогда ею не злоупотребляет…»
Что ж, новый альбом Дуга Стоуна Motion дает всем желающим возможность убедиться в его мастерстве. Записан он в формате квартета с гитарой, контрабасом и ударными. Авторский материал Дуг в программу альбома не включал, тут сплошные классики джаза разных лет: Вес Монтгомери (Full House), Билли Стрейхорн (Lotus Blossom), Джером Керн (Nobody Else But Me), почти обязательный для многих Жобим (Brigas Nunca Mais). Титульная композиция Джимми Рэйни, открывающая альбом, словно представляет каждого из участников квартета – здесь каждый получил по сольному эпизоду. Но чаще лидируют саксофон и гитара, иногда работая в унисон, иногда перекликаясь в манере call and response, как это образцово выглядит в Full House. Очень понравился Стоун в балладе Jean de Fleur Гранта Грина. В целом альбом сделан по привычным пост-боповым лекалам и сделан весьма качественно. В этой связи подумалось вот о чем. Понятно, Дуг Стоун не принадлежит к той полусотне представителей джазовой элиты, чьи имена всегда на слуху. Но его работа – еще и повод почувствовать и осознать высочайший уровень мастерства, так сказать, среднего звена американского джаза, той питательной среды, из которой и выходят звезды мирового масштаба.
© & (p) 2020 Outside In Music
7 tks / 41 mins
(Doug Stone – ts; Bob Sneider – g; Danny Ziemann – b; Mike Melito – dr;)
Линк предоставил Nick Finzer, Outside In Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
боп,
мэйнстрим
Расскажи друзьям:
подробнее
В начале 2017 года сайт впервые познакомил наших читателей с гитаристом из Сиэттла Фрэнком Колем. Тогда это был альбом его квартета под названием Rising Tide. Об этом альбоме и о самом музыканте можно найти информацию на сайте (например, ...
подробнее
Итальянец по происхождению, басист и композитор Массимо Биолкати (р.1972) родился в Швеции, в Стокгольме. Его детство и юность так и прошли «на два дома»: то в Италии, то в Швеции. Во всяком случае, исполнять джаз он начал в ...
подробнее
Вот и начали поступать к нам, как первые ласточки приближающегося нового года, линки к альбомам, которые выйдут в свет уже в 2020 году. Первым из них стал альбом вокалистки Тамуз Ниссим Capturing Clouds, который поступит в продажу в ...
|
|
|