Kari van der Kloot - The Architects

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Гамбия, Кот д'Ивуар, Малави, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Kari van der Kloot - The Architects

17.05.2020

Kari van der Kloot - The Architects
Пресс-релиз от Orange Grove Publicity характеризует альбом The Architects, как нечто среднее между джазом и фолком. Прослушав эту работу канадской певицы и исполнителя собственных песен Кари ван дер Клоот, которая ныне живет в Нью-Йорке и там же записывала альбом в конце октября прошлого года с местными музыкантами, позволю себе чуть-чуть не согласиться с таким выводом. На мой взгляд, джаз здесь, безусловно, присутствует, но вот фолк я заменил бы на такое понятие, как камерная музыка.

И дело не в том, что традиционный фолкник чаще всего поет свои песни под гитару, просто Кари предпочитает такую негромкую, я бы сказал, интимную манеру исполнения, что именно камерная музыка в широком смысле слова – это первое, что приходит на ум. Ну, и конечно, для традиционного фолка здесь слишком богатый и разнообразный саунд. В звуковой палитре сопровождающего Кари ансамбля роль первой скрипки – получается невольный каламбур – играет именно скрипка (Лайзенн Трембле). Также очень существенный вклад внесли басист Гэри Ванг (прекрасная работа в композиции Ask) и цементирующий все звучание клавишник Джейми Рейнолдс. Ну, а на авансцене, конечно, голос. Кари обладает выразительным довольно высоким голосом, но поет сдержанно, не педалируя эмоции. Да и почти все песни ее (может быть, за исключением финальной Holding Pattern) выдержаны приблизительно в одном, не очень высоком темпе. Кари – автор и музыки, и текстов всех треков, кроме It May Not Always Be So, где она положила на музыку стихи известного американского поэта Эдварда Эстлинга Каммингса. Характерный выбор, говорящий и о хорошем вкусе, и о стремлении Кари говорить со слушателем серьезным языком, менее всего нацеленным просто на развлечение. Понятно, это несколько сужает потенциальную аудиторию, но зато Кари ван дер Клоот может рассчитывать на благодарное внимание тех, кто находится с ней «на одной волне».



© & (p) 2020 Next Level Records

10 tks / 62 mins

(Kari van der Kloot- voice; Lisanne Tremblay- vi,backing voc(tks 1, 10); Jamie Reynolds- p,synths, backing voc (tks1, 10), Gary Wang- b; Nathan Ellman-Bell- dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
кроссовер

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2020 г.

Dubiny - Wianie ruta 1982-1988

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Беларусь, Польша
Сегодня мы знакомимся с новым партнером нашего сайта – польским лейблом 1000Herz Records из Варшавы. Издательская политика лейбла достаточно необычна: здесь специализируются преимущественно на этнической музыке Африки, но также и Европы, и ...
подробнее
17.05.2020

Dylan Jack Quartet - The Tale Of The Twelve-Foot Man

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: авангард
Этот релиз приглашает нас на джазовую кухню Бостона, где готовят довольно интересные блюда. Ранее мы встречались и с лидером Dylan Jack Quartet барабанщиком, композитором и педагогом (он преподает историю джаза в колледже Эмерсона) Диланом ...
подробнее
17.05.2020

Ellen Edwards - A New York Session

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Эллен Эдвардс живет и работает в Атланте, Джорджия. Она поет песни собственного сочинения и пользуется большим успехом у себя в штате. Разумеется, тут нет никакой связи, но, согласитесь, совпадение забавное: Эллен растит трех детей и ...
подробнее
17.05.2020
© 2020 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com