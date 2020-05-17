Kari van der Kloot - The Architects

Пресс-релиз от Orange Grove Publicity характеризует альбом The Architects, как нечто среднее между джазом и фолком. Прослушав эту работу канадской певицы и исполнителя собственных песен Кари ван дер Клоот, которая ныне живет в Нью-Йорке и там же записывала альбом в конце октября прошлого года с местными музыкантами, позволю себе чуть-чуть не согласиться с таким выводом. На мой взгляд, джаз здесь, безусловно, присутствует, но вот фолк я заменил бы на такое понятие, как камерная музыка.
И дело не в том, что традиционный фолкник чаще всего поет свои песни под гитару, просто Кари предпочитает такую негромкую, я бы сказал, интимную манеру исполнения, что именно камерная музыка в широком смысле слова – это первое, что приходит на ум. Ну, и конечно, для традиционного фолка здесь слишком богатый и разнообразный саунд. В звуковой палитре сопровождающего Кари ансамбля роль первой скрипки – получается невольный каламбур – играет именно скрипка (Лайзенн Трембле). Также очень существенный вклад внесли басист Гэри Ванг (прекрасная работа в композиции Ask) и цементирующий все звучание клавишник Джейми Рейнолдс. Ну, а на авансцене, конечно, голос. Кари обладает выразительным довольно высоким голосом, но поет сдержанно, не педалируя эмоции. Да и почти все песни ее (может быть, за исключением финальной Holding Pattern) выдержаны приблизительно в одном, не очень высоком темпе. Кари – автор и музыки, и текстов всех треков, кроме It May Not Always Be So, где она положила на музыку стихи известного американского поэта Эдварда Эстлинга Каммингса. Характерный выбор, говорящий и о хорошем вкусе, и о стремлении Кари говорить со слушателем серьезным языком, менее всего нацеленным просто на развлечение. Понятно, это несколько сужает потенциальную аудиторию, но зато Кари ван дер Клоот может рассчитывать на благодарное внимание тех, кто находится с ней «на одной волне».
Сегодня мы знакомимся с новым партнером нашего сайта – польским лейблом 1000Herz Records из Варшавы. Издательская политика лейбла достаточно необычна: здесь специализируются преимущественно на этнической музыке Африки, но также и Европы, и ...
Этот релиз приглашает нас на джазовую кухню Бостона, где готовят довольно интересные блюда. Ранее мы встречались и с лидером Dylan Jack Quartet барабанщиком, композитором и педагогом (он преподает историю джаза в колледже Эмерсона) Диланом ...
Эллен Эдвардс живет и работает в Атланте, Джорджия. Она поет песни собственного сочинения и пользуется большим успехом у себя в штате. Разумеется, тут нет никакой связи, но, согласитесь, совпадение забавное: Эллен растит трех детей и ...