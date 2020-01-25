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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Dan Rosenboom - Absurd In The Anthropocene

25.01.2020

Dan Rosenboom - Absurd In The Anthropocene
Отличный повод познакомиться с творчеством американского джазового трубача Дэна Розенбума. Я, во всяком случае, остался весьма доволен этим знакомством, благодаря Scholz Productions и новому альбому Дэна Absurd In The Anthropocene, который поступает в продажу в самом конце января. Розенбум живет в Лос-Анджелесе и родом он тоже с Западного побережья: родился в Беркли, Калифорния в 1982 году. Семья его была связана с музыкой по обеим линиям: отец был композитором и исполнителем ранней электронной музыки, а мать вокалисткой авангардного направления, да еще занималась и визуальными проектами. Как говорит сам Дэн, «я с самого начала был окружен людьми, которые рассуждали и экспериментировали над тем, каким должно быть искусство. Это очень повлияло на меня и привило настоящую глубокую любовь к открытиям, которые рождает креативный художественный процесс».

Тонкостям этого процесса Дэн учился и на Востоке (в Eastman School of music в Нью-Йорке), и у себя на Западе, и к середине первого десятилетия нового века он стал заметной фигурой на музыкальной сцене Лос-Анджелеса. Он работал, к примеру, с таким знаменитым джазовым авангардистом, как Винни Голиа, основал собственную группу, играющую в манере балканского джаз-рока а-ля Кустурица Plotz, импровизационный коллектив DR. MiNT и другие проекты. На сегодняшний день на его счету более 25 альбомов, как лидерских, так и сайдменских, занимается Дэн и продюсированием.

Запись полностью авторского альбома Absurd In The Anthropocene проходила в несколько сессий, где каждый раз играли разные музыканты, поэтому список участников проекта выглядит веьма объемным – и внушительным, по именам задействованных в нем музыкантов. Упомяну хотя бы неувядающего ударника Винни Колаюту, басиста Джерри Уоттса-младшего или саксофониста Дэвида Бинни. Но наибольший интерес вызвал сам Розенбум, постоянный основной солист во всех композициях. Он играет на трубе и корнете, и свое дело этот парень знает очень хорошо! Дэн может быть и тонким лириком (Still), и экспрессивным авангардистом (Heliopteryx), но основная его стихия – это жесткие, с мощным грувом и ритм-группы, и духовой пачки, композиции, отдаленно напоминающие современный вариант Chicago или составов Фрэнка Заппы, в которых его труба звучит особенно сочно и впечатляюще. А то, что он может быть очень разным, Розенбум еще раз доказывает в финальном треке Nebulounge, выдав этакий легонький, но очень ритмичный образчик фьюжн с обилием электроники. Словом, это действительно очень креативный музыкант, чье имя стоит запомнить.



© & (P) 2020 Gearbox Records

11 tks / 64 mins

(Dan Rosenboom – tp, co; Jeff Babko – keyb; Gavin Templeton, David Binney – sax; Jerry Watts Jr., Tim Lefebvre, Jimmy Johnson – b; Gary Novak, Zach Danziger, Vinnie Colaiuta – dr; Tim Conley, Alexander Noice, Jake Vossler – g; Troy Zeigler – electronics; Brian Walsh, Javier Gonzalez, Ryan Dragon, Juliane Gralle – add. horns;)

Линк предоставлен Scholz Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
авангард, фьюжн

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