Oliver Leith - Medusa

Оливер Лейт – современный британский композитор, достаточно успешный, насколько я могу судить по данным пресс-релиза. В 2014 году он был удостоен премии Королевской филармонии в области композиции, а в 2016 году получил Премию британских композиторов. Среди прочих, он сотрудничал с London Sinfonietta, BBC Symphony Orchestra, Ives Ensemble и Mimitabu. Творческие интересы Оливера достаточно широки: он работает в сфере, как акустической, так и электронной музыки, любит проекты, где происходит синтез различных видов искусства.
Именно такой проект он осуществил в 2017 году в сотрудничестве с австралийской художницей Мишель Ушер. Назывался он «Комната Медузы» и экспонировался в Station Gallery в Мельбурне и Художественной галерее Западной Австралии. Проект сочетал керамику, живопись маслом, вязаные крючком изделия и музыку Лейта – все это должно было символизировать современное прочтение мифа о Медузе. Люди, поверхностно знакомые с древнегреческой мифологией, скорее всего вспомнят историю о Медузе Горгоне, чудовище с женским лицом и змеями вместо волос, обращавшем людей в камень своим взглядом и убитой героем Персеем. Но у этого мифа гораздо больше подробностей, порой противоречивых, да еще римский поэт Овидий добавил свою в «Метаморфозах». В проекте Ушер и Лейта британец использовал фаллические керамические окарины работы Ушер да примитивные шейкеры, что не помешало ему создать весьма эмоциональную музыку.
Эту музыку в сентябре 2020 года и издает Accidental Editions в двадцатипятиминутном альбоме из шести треков под названием Medusa. Наверное, австралийцам, видевшим этот проект в полном объеме в 2017 году, повезло больше, но смею заверить, что и чисто музыкальная часть проекта самодостаточна. Выполненная в технике минимализма, музыка Лейта сочетает самые современные и самые древние звучания. Используя фаллические керамические окарины ручной работы Ашера и несколько простых шейкеров, Лейт изящно создал эмоциональное и выразительное аудио полотно. Причудливое развитие, сонористические трансформации в обязательном взаимодействии с фантазией слушателя не могут не произвести сильное впечатление. А если вы, как и я, впервые встретились с музыкой Оливера Лейта, то наверняка запомните это имя.
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Линк предоставлен Accidental Editions
Леонид АУСКЕРН