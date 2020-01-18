Lakecia Benjamin - Pursuance: The Coltranes

Cаксофонистка из Нью-Йорка Лакеция (прямая транскрипция ее имени выглядит чуть иначе: Лакеша) Бенджамин играет и джаз, и фанк, и ритм-энд-блюз. Секреты мастерства ей передавал в свое время такой мастер, как Гэри Бартц. Потом Бенджамин работала у Кларка Терри, Рашида Али, Чарли Толливера, Стиви Уандера, Реджи Уоркмена, Грегори Портера. Первый свой сольный альбом она записала в 2012 году. Обычно выступает со своей группой Lakecia Benjamin and Soul Squad. Альбом Pursuance: The Coltranes для нее всего лишь (или уже?) третий, но какой!
В качестве своего третьего альбома Лакеция при поддержке своего сопродюсера Реджи Уоркмена решила сделать программу-трибьют в честь Джона и Элис Колтрейн. Что ж, трибьютов гениальному Трейну было уже очень много, но Бенджамин захотела в одном проекте почтить память и Джона, и его второй жены, выдающейся джазовой исполнительницы (и духовного лидера) Элис Колтрейн. Любопытно, что, как признается сама Лакеция, музыку Элис она узнала и полюбила даже раньше, чем самого Джона. В августе прошлого года, благодаря титаническим усилиям Бенджамин и Уоркмена, им удалось собрать вместе в Нью-Йорке на два дня более сорока (!) музыкантов, согласившихся принять участие в этом проекте. Как говорит Лакеция, «Реджи – единственный, кто был в проекте с самого начала. Он для меня, как крестный отец, и я мобилизовала его в помощь по приглашению людей». Интересно, что в этой команде было сразу шесть альт-саксофонистов, но ни одного тенориста или сопраниста – исполнителей на тех инструментах, на которых играл Трейн: Лакеция хотела избежать попыток слушателей сравнивать звучание. Но какую команду они с Реджи собрали! Тут были музыканты в возрастном диапазоне от 20 до 90. Кто-то играл с Трейном, кто-то играл с Элис, и только патриарх басист Рок Картер работал с обоими. Вообще, состав участников проекта не просто звездный, а мега-звездный! Вокалистки Ди Ди Бриджуотер и Джазмейя Хорн, скрипачка Регина Картер, инструменталисты Осби, Уоркмен, Бартц, Уилсон, Гилмор, Янгер, уже упомянутый выше Рон Картер – всех я просто не могу перечислить. Каждое мгновение этого двухдневного форума снималось специальной командой на видео.
Результатом стал почти часовой альбом из тринадцати пьес – семь Джона и шесть Элис. Вот тут мне хочется перечислить все! Итак: Liberia, Prema, Central Park West, Walk With Me, Going Home, Syeeda's Song Flute, Spiral, Om Shanti, Alabama, Acknowledgement, Pursuance, Turiya, Affinity. И сама Лакеция, и приглашенные ею музыканты играли вдохновенно, но и сама музыка Колтрейнов придает этим исполнениям совершенно особое настроение. Можно сравнить это действо с неким светским раутом, на который Бенджамин и Уоркмен собрали множество именитых гостей, но лучше сказать проще: это был музыкальный праздник, наполненный особой духовностью, словно дух Колтрейнов витал в студии в эти два дня. Альбом Pursuance: The Coltranes увидит свет на лейбле Ropedope Records в конце марта. Грех пропустить такое событие!
(Lakecia Benjamin – as; with Reggie Workman, Ron Carter, Dee Dee Bridgewater, Regina Carter, Gary Bartz, Meshell Ndegeocello, Steve Wilson, Marc Cary, Keyon Harrold, Marcus Strickland, Brandee Younger, Jazzmeia Horn, Bertha Hope, The Last Poets, Greg Osby, Marcus Gilmore, Georgia Anne Muldrow etc;)
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