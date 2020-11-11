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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Wolfgang Lackerschmid / Chet Baker - Quintet Sessions 1979

11.11.2020

Wolfgang Lackerschmid / Chet Baker - Quintet Sessions 1979
Издательство Dot Time Records в своей серии «Легенды» воскресило действительно очень яркую страницу старого (почти сорок лет назад дело было!) джаза. До сегодняшнего дня из пяти участников той записи дожило двое: вполне еще крепкий вибрафонист Вольфганг Лакершмид и 78-летний ветеран-басист Бастер Уильямс. А тогда, в 79-м, в одной студии сошлись представители трех джазовых поколений: 50-летний Чет Бейкер, трое из поколения «тридцать с хвостиком» - Кориелл, Бастер Уильямс и Тони Уильямс, и, наконец, молодой немецкий вибрафонист, 23-х летний Вольфганг Лакершмид.

Незадолго до того Лакершмид с Бейкером издали чрезвычайно успешный дуэтный альбом Ballads For Two и на волне его успеха совершали концертный тур по Европе, медленно продвигаясь на поезде от Норвегии к Австрии. Лэрри Кориелл практически напросился присоединиться к этому дуэту, чтобы выступать вместе «время от времени». Агент Бейкера ухватился за эту идею, предложив записать новоиспеченное трио вместе с ритм-секцией. Чет был резок: «Нам не нужна ритм-секция». Лакершмид же полушутя сказал, что музыканты ритм-секции должны носить фамилию Уильямс. И что же? Пару недель спустя агент телеграфировал: «Бастер и Тони согласны участвовать в записи». Так все пятеро собрались в Штуттгарте для записи альбома. Сегодня, с большого расстояния, очевидно, что это была встреча на высшем уровне выдающихся музыкантов.

В итоге в Quintet Sessions 1979 имеем 8 композиций, в том числе пьесы всех участников саммита, кроме Чета Бейкера. При этом Balzwaltz Лакершмила звучит в двух вариантах – в одном Бейкер еще и поет, в другом – только играет на трубе. Два варианта и у композиции Кориелла Rue Gregoire Du Tour с виртуозным соло Бейкера. Думаю, любители джаза с большим удовольствием послушают эту запись, где столько громких имен и очень достойная музыка.

© & (p) 2020 Dot Time Records

8 tks / 45 mins

(Wolfgang Lackerschmid – vibe; Chet Baker – tp, voc; Larry Coryell – g; Buster Williams – b; Tony Williams – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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