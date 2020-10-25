Papo Vázquez & the Mighty Pirates Troubadours - Chapter 10: Breaking Cover

Я бы не стал рекомендовать этот альбом ни любителям традиционного новоорлеанского раннего джаза, ни поклонникам фри-джаза, фьюжн и других поздних направлений. Этот альбом – для тех, у кого джаз ассоциируется с золотыми стандартами, ...