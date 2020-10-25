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Papo Vázquez & the Mighty Pirates Troubadours - Chapter 10: Breaking Cover
25.10.2020
Пираты Карибского моря существуют не только на экране, они существуют и сегодня. Правда, называются они Mighty Pirates Troubadours, а капитаном у них не Джек Воробей, а Папо Васкес, да и портом приписки значится Нью-Йорк. Но в нашем шутливом сравнении нет особой натяжки, потому что тромбонист, композитор и аранжировщик, номинант Грэмми Папо Васкес хоть и родился в Филадельфии, но детство провел на Пуэрто-Рико и все его творчество тесно связано с музыкой этого Карибского острова.
Уже к концу 70-х годов прошлого века Васкес стал заметной фигурой латинской джазовой сцены Нью-Йорка. Он был среди основателей группJerry Gonzalez's Fort Apache Band, Conjunto Libre и Batacumbele, с которой он записал несколько альбомов в первой половине 80-х. Он работал с Тито Пуэнте, гастролировал с United Nations Orchestra, записывался с Рубеном Блэйдсом, Бебо Вальдесом, Артуро О’Фаррилом. Первый сольный аьбом Васкес выпустил в 1993 году, а вскоре возглавил Mighty Pirates Troubadours. Нынешний альбом Chapter 10: Breaking Cover – это действительно десятый альбом в дискографии музыканта.
Папо собирался записывать его в апреле, но все планы спутала пандемия COVID-19. Лишь когда губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси совместно согласовали в июне разрешение собираться группами не более 25 человек, Васкес немедленно собрал свою команду и записал этот альбом.
Как и в предыдущих своих работах Васкес виртуозно комбинирует в своей музыке джаз и стили народной музыки, бытовавшие на Пуэрто-Рико: бомба, жибаро, плена, а заодно включает в нее и треки с кубинской румбой и мамбо. Каждый из девяти треков этого альбома связан с тем или иным напралением. Для меня главным фаворитом стал трек El Cuco/The Boogeyman - Bomba Hoyo de Mula Jazz, но и прочие треки слушаешь с удовольствием. Отличный образчик латинского джаза на основе музыки Пуэрто-Рико.
© & (p) 2020 Picaro Records
9 tks / 49 mins
( Papo Vázquez – tb, voc, gogo bell, keyb; Ivan Renta – ts, ss; Rick Germanson – p; Ariel Robles – b; Alvester Garnett – dr; Carlos Maldonado - barril de bomba, congas, pandero de plena, bongos, minor perc; Reinaldo DeJesus - barril de bomba, congas, pandero de plena, minor perc; with Jose Mangual Jr., - voc (tks 1, 4, 80], bongo (tk 4); Sherman Irby – as (tks1,3,9); Dezron Douglas – b (tk 9); Antonio Caraballo – g (tk 6); Antoine Drye – tp (tk 9);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
страна
Пуэрто-Рико,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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