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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Griffith Hiltz Trio - Arcade

26.11.2020

Griffith Hiltz Trio - Arcade
Джазовое трио из Торонто названо именами двух своих основателей: саксофониста Джонни Гриффита и гитариста Натана Хилца. Возникло оно в 2007 году при обстоятельствах весьма необычных. Гриффит и Хилц сочинили сценарий фильма, а затем оба музыканта решили написать саундтрек к своему воображаемому фильму. Когда к ним присоединился ударник Нил Макинтош, и возникло Griffith Hiltz Trio. Первый ЕР ансамбля появился через год, а в 2009 году трио дебютировало первым большим альбомом Now & Then, а следующий This is What You Get увидел свет в 2013-м. Оба альбома оказались очень удачными и снискали немало наград. Трио много гастролирует, причем почти в каждом туре Griffith Hiltz Trio выступает во всех провинциях Канады, что, учитывая размеры страны, совсем непросто.

Arcade – третий альбом группы. И название проекта, и его обложка указывают на его ностальгический характер. Griffith Hiltz Trio возвращают нас в золотую эру автоматов с видео-играми, продолжавшуюся с конца 70-х до конца 80-х годов, когда на смену ей пришла эра play stations. Целый ряд треков воспроизводит характерные мелодии, звучавшие в таких автоматах, а старый аналоговый синтезатор тому немало способствует. С синтезатором управляется Джонни Гриффит, помимо своих двух саксофонов, альтового и тенорового, на которых он иногда играет одновременно. «Многостаночником» является и Натан Хилц, который помимо гитары работает с басовой педалью, которую он называет в шутку ножным фортепьяно. Если отбросить путешествие в прошлое, составляющее особенность этого альбома, то окажется, что Гриффит, Хилц и Макинтош играют довольно заводной и динамичный джаз-рок – тоже, между прочим, детище тех лет, и получается это у них совсем неплохо. Почти физически ощущаешь, что музыкантам нравится то, что они делают. Как говорит Джонни Гриффит, оправдывая этот «полет в детство», «Это наш кризис среднего возраста, оттого и альбом такой. Ты не можешь себе позволить мотоцикл, но зато ты можешь сочинять музыку». И очень симпатичную – остается добавить автору этих строк.



© & (p) 2020 G – B Records

13 tks / 46 mins

(Nathan Hiltz – g, bass pedals; Johnny Griffith – аs, ts, synthesizers; Neil MacIntosh – dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн

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