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Главная » обзоры » издано в 2020 г.

Rozmainsky & Mikhaylov Project - I Am a Stranger in the Earth

05.11.2020

Rozmainsky & Mikhaylov Project - I Am a Stranger in the Earth
Новый линк из Санкт-Петербурга заставил подивиться многогранности музыканта и композитора Ивана Розмаинского: вслед за его работами в рамках Roz Vitalis, Fair Wind Pleases и Compassionizer (два последних проекта появились в текущем году), наши читатели получили возможность узнать об еще одной группе с его участием: Rozmainsky & Mikhaylov Project или просто RMP. В отличие от Fair Wind Pleases и Compassionizer это не новый проект. Первый альбом RMP появился еще в 2017 году (For The Light), два года спустя последовал концертник Adventures at the Babooinumfest 2017, а представляемый ныне I Am a Stranger in the Earth – уже второй студийный альбом RMP. Записи для него были сделаны в 2017-2018 годах, вся подготовительная работа к изданию альбома завершилась в начале текущего года, а пандемия отнесла выпуск альбома к концу 2020 года.

По первому (беглому) взгляду на обложку память услужливо вызвала образ булгаковского Пилата с его любимой собакой, но более детальное знакомство с обложкой и списком композиций этот образ развеяло. Здесь речь идет скорее о некоем варианте фэнтези, воплощенном в музыке. Странник (пришелец?), чужой в нашем мире, путешествует по Земле, наблюдает и оценивает увиденное. Некоторые названия треков (Blot Out all My Iniquities, Uphold Me with Thy Free Spirit, Strange Area. Something's Wrong Here), глядя из Минска, создавали впечатление, что его путь пролегает по Беларуси образца осени 2020-го, но, конечно, меседж создателей этой сюиты носит более широкий, общечеловеческий характер. И если в музыке альбома можно расслышать отзвуки позднефлойдовских работ, то в целом Иван и Владимир счастливо избежали несколько назойливой дидактичности Уотерса.

Да, давайте перейдем к музыке. Идеальный прог – глубокий, разнообразный, и по музыкальным идеям, и по инструментарию, и по мгновенным сменам настроения не то что от трека к треку, но, зачастую, внутри одной композиции. Вибрирующая, клубящаяся атмосфера Steps. Loneliness in the Crowd контрастирует с квазиклассическим миром Blot Out all My Iniquities, а мощную динамику Night Flight. Experience of Levitation сменяет прозрачная невинность X-Mas Child. Innocence and Experiencе. Рискну назвать саунд этого альбома рафинировано-эстетским, во всяком случае RMP действительно отличается от других проектов Розмаинского. Клавишные Ивана прекрасно взаимодействуют с гитарами Михайлова (для меня этот гитарист и второй лидер коллектива стал открытием), хорош Перевалов, уместна скрипка Ксении Вагановой. Возможно, строгий музыковед найдет в альбоме слабые места, но это уже не по моей части: я говорю о впечатлениях слушателя, надеюсь, достаточно внимательного и благожелательно-пристрастного. И с этих позиций от души рекомендую альбом I Am a Stranger in the Earth всем поклонникам классического прог-рока.

© & (p) 2020 ArtBeat Music

14 tks / 60 mins

(Yurii Groiser – dr; Max Lokosov – b;Vladimir Mikhaylov – g, perc, drill, samples; Leonid Perevalov – bass cl, cl; Ivan Rozmainsky – keyb; with Dmitry Chichagov - additional keyb (tks 1,9,10,13); Anastasia Mikhaylova – voices; Philip Semenov – dr (tk 9); Ruslan Sobinin – melodica, ac. g (tk 10); additional el.g (tk9), b (tk 1); Ksenia Vaganova – vi;)

Линк предоставил Иван Розмаинский

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок

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