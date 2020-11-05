Rozmainsky & Mikhaylov Project - I Am a Stranger in the Earth

Новый линк из Санкт-Петербурга заставил подивиться многогранности музыканта и композитора Ивана Розмаинского: вслед за его работами в рамках Roz Vitalis, Fair Wind Pleases и Compassionizer (два последних проекта появились в текущем году), наши читатели получили возможность узнать об еще одной группе с его участием: Rozmainsky & Mikhaylov Project или просто RMP. В отличие от Fair Wind Pleases и Compassionizer это не новый проект. Первый альбом RMP появился еще в 2017 году (For The Light), два года спустя последовал концертник Adventures at the Babooinumfest 2017, а представляемый ныне I Am a Stranger in the Earth – уже второй студийный альбом RMP. Записи для него были сделаны в 2017-2018 годах, вся подготовительная работа к изданию альбома завершилась в начале текущего года, а пандемия отнесла выпуск альбома к концу 2020 года.
По первому (беглому) взгляду на обложку память услужливо вызвала образ булгаковского Пилата с его любимой собакой, но более детальное знакомство с обложкой и списком композиций этот образ развеяло. Здесь речь идет скорее о некоем варианте фэнтези, воплощенном в музыке. Странник (пришелец?), чужой в нашем мире, путешествует по Земле, наблюдает и оценивает увиденное. Некоторые названия треков (Blot Out all My Iniquities
, Uphold Me with Thy Free Spirit
, Strange Area. Something's Wrong Here
), глядя из Минска, создавали впечатление, что его путь пролегает по Беларуси образца осени 2020-го, но, конечно, меседж создателей этой сюиты носит более широкий, общечеловеческий характер. И если в музыке альбома можно расслышать отзвуки позднефлойдовских работ, то в целом Иван и Владимир счастливо избежали несколько назойливой дидактичности Уотерса.
Да, давайте перейдем к музыке. Идеальный прог – глубокий, разнообразный, и по музыкальным идеям, и по инструментарию, и по мгновенным сменам настроения не то что от трека к треку, но, зачастую, внутри одной композиции. Вибрирующая, клубящаяся атмосфера Steps. Loneliness in the Crowd
контрастирует с квазиклассическим миром Blot Out all My Iniquities
, а мощную динамику Night Flight. Experience of Levitation
сменяет прозрачная невинность X-Mas Child. Innocence and Experiencе
. Рискну назвать саунд этого альбома рафинировано-эстетским, во всяком случае RMP действительно отличается от других проектов Розмаинского. Клавишные Ивана прекрасно взаимодействуют с гитарами Михайлова (для меня этот гитарист и второй лидер коллектива стал открытием), хорош Перевалов, уместна скрипка Ксении Вагановой. Возможно, строгий музыковед найдет в альбоме слабые места, но это уже не по моей части: я говорю о впечатлениях слушателя, надеюсь, достаточно внимательного и благожелательно-пристрастного. И с этих позиций от души рекомендую альбом I Am a Stranger in the Earth всем поклонникам классического прог-рока.
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14 tks / 60 mins
(Yurii Groiser – dr; Max Lokosov – b;Vladimir Mikhaylov – g, perc, drill, samples; Leonid Perevalov – bass cl, cl; Ivan Rozmainsky – keyb; with Dmitry Chichagov - additional keyb (tks 1,9,10,13); Anastasia Mikhaylova – voices; Philip Semenov – dr (tk 9); Ruslan Sobinin – melodica, ac. g (tk 10); additional el.g (tk9), b (tk 1); Ksenia Vaganova – vi;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН